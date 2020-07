La FeMAD presentó el protocolo para volver con las competencias de Karting y Pista

Oscar Mieres, presidente de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) confirmó que presentó a las autoridades provinciales un protocolo para que vuelvan las competencias del misionero de Karting y pista.

Mientras se espera la aprobación, los clubes Automóvil Club Misiones (ACM) y Automóvil Club Oberá (ACO) realizaron presentaciones ante las comunas de Posadas y Oberá para ampliar los cupos de autos y de karting en las pruebas, según informó el Mundo Motor Misiones, una página especializada en el automovilismo local .

“Después de que nos habilitaron las pruebas el Comité Ejecutivo, con la presencia de los presidente de los cuatro clubes, seguimos trabajando en el protocolo para que vuelva la competencia del Misionero de Karting y de Pista y con la AMPyNaR para la vuelta del rally. Hoy presentamos ante el Ministerio de Deportes el protocolo para la vuelta de los campeonatos de Karting y de Pista”, explicó Mieres.

“Ahora quedará esperar cuando estén dadas las condiciones sanitarias para volver a competir. Somos pacientes, no queremos hablar de calendario, porque no sabemos cuándo nos van a habilitar, lo que sí seguramente vamos a correr solo en asfalto y sin público este año porque los tiempos ya no dan para preparar los trazados terrados y por las medidas sanitarias es muy difícil poder evitar aglomeraciones de personas”, agregó.

Sobre la modalidad de competencia Mieres explicó “es algo en lo que seguimos trabajando en el Comité Ejecutivo. Es posible que el karting se desdobla porque son muchos karting y Pista lo que estuvimos hablando con algunos pilotos la idea es hacer todo en un día, pero eso dependerá de cómo nos habiliten y si hay correcciones a la presentación que hicimos”.

“El tema pasará que al no tener público hay que ver cómo costear el costo que tiene cada carrera. Hoy no hay un club que tenga la espalda para afrontar una carrera sin público”, dijo más tarde en charla con el Mundo del Deporte que se emite por LT17 Radio Provincia.

“Hay que ser responsables y aclarar que no es más que una presentación, no queremos presionar a nadie, lo hacemos con la responsabilidad del caso y si se puede correr se correrá y sino seguiremos con las prácticas, que cada vez va más gente a los autódromos”, agregó.

Ante la alta demanda de pruebas, Mieres adelantó que tanto el ACM y el ACO, realizaron presentaciones antes las direcciones de deportes de las Municipalidades de Posadas y Oberá para ampliar el cupo de máquinas y personas que pueden ingresar a los autódromos.

“Los clubes pidieron ampliar los cupos, porque los fines de semana queda gente afuera. Estamos muy conforme como los pilotos y los equipos están cumpliendo con los protocolos, pero creemos que es necesario ampliar el cupo porque ahora los clubes quedan sin turnos muy rápidamente”, agregó.

Sobre la situación del rally, Mieres comentó “pudimos hablar con Nacho (Allende) el sábado cuando se hizo la prueba en Apóstoles y estamos en charla permanente con la comisión de la AMPyNaR, que están terminado de armar su protocolo de competencia para después acercarlo a la Federación y así nosotros lo elevamos al Ministerio de Deportes, pero somos respetuoso de cada disciplina y de sus tiempos. El día de hoy es muy bueno entre las instituciones y eso es muy bueno para trabajar todos para el mismo lado”.

