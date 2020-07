Turismo interno: sin desayuno buffet y bajo el sistema de turnos, así sería la prueba piloto de los hoteles en Misiones

Especialistas del sector alistan la oferta para los turistas locales en caso el Gobierno de Misiones habilite la prueba piloto para la apertura de los hoteles y alojamientos este fin de semana y permita el turismo interno dentro de la tierra colorada.

Con una propuesta que incluye desayunos a la carta, reservas de espacios y la no habilitación de la pileta, las opciones se renuevan y Misiones Online conversó con representantes de establecimientos en Oberá, el Soberbio, Eldorado, Andresito, Apóstoles y Aristóbulo del Valle quienes adelantaron los cambios y novedades que brindarán a sus visitantes.

Ya lo había señalado el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrua quien indicó que este fin de semana se podría habilitar los viajes para incentivar el turismo interno y con esa medida, la prueba piloto para que hoteles y alojamientos puedan abrir sus puertas.

«Al principio hay buena predisposición y voluntad para poder hacerlo. Hay algunas cuestiones como el cuidado de la frontera y analizar el movimiento del pasado fin de semana y el feriado de ayer y seguramente entre mañana o pasado el Gobernador estará haciendo el anuncio oficial «, dijo el titular del Turismo de la provincia.

Lo dicho por el ministro coincide con lo expresado por Martín Oria, miembro de la Asociación Misionera de Bares, Restaurantes, Hoteles y Afines, quien afirmó que de mantenerse un buen panorama de salud en la provincia, la posibilidad de que los hoteles abran en una prueba piloto es mayor.

Martin Oria, miembro de AMHBRA: «Posiblemente el fin de semana se apruebe la apertura de hoteles, para los rubros exceptuados, como prueba piloto. Así poder posteriormente abrir para el turismo interno». — Radio Libertad (@fmlibertadmol) July 21, 2020

«Si todo va bien este fin de semana se haría una prueba piloto de apertura de hoteles y entre semana los hoteles quedarían abiertos para los que están exceptuados como viajantes, empresas constructoras y estarían las cosas dadas para que este fin de semana se oficialice la habilitación del turismo interno», explicó para Radio Libertad.

En ese sentido, Marcelo Ghione, integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) sostuvo que los diferentes organismos se están reuniendo constantemente y explicó, que de aprobarse ya hay un protocolo establecido por el Ministerio de Turismo de Misiones.

«El ministerio de turismo estableció cuáles tienen que ser los protocolos y la cuestión fundamental radica en los dos metros entre persona y persona, la reducción del aforo de restaurantes y el porcentaje máximo de la ocupación en los hoteles. Hay que justarse a eso», afirmó.

En relación a los servicios, explicó que muchos establecimientos optaran por brindarlo a través de la carta.

«El desayuno buffet en muchos casos será a la carta o con solicitud de reserva. En nuestro caso tuvimos una reducción del 60% de lo que teníamos antes. Incentivamos el desayuno vía room service y muchas medidas higiénicas, además de poner mucha cartelería recordando la obligatoriedad del uso de barbijo», explicó.

Ghione explicó que en relación a las grandes cadenas es complejo su apertura. «Los hoteles de AHT y grandes hoteles no tienen previsto abrir, debido a los altos costos».

Precisó que los más beneficiados serían sin duda los hoteles chicos. «Dos estrellas tres estrellas, residenciales , algunas cabañas, todo lo que sea alojamiento formal, pero con estructura chica sin tanto costo como es el caso de los hoteles de cuatro o cinco estrellas».

Coincidió Patricia Durán Vaca, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de Misiones y presidente de la filial de Iguazú de la Asociación de Hoteles de Turismo de la Argentina, al afirmar que principalmente los establecimientos más pequeños serán los que podrán aprovechar mejor este panorama de apertura, debido a que no deben enfrentar

Arrua explicó que de aprobarse, los fines de semanas se saldría con la App Misiones Digital que sería el salvoconducto hasta llegar al hotel y esto permitirá que los hoteles puedan tener la aplicación y registrar a los huéspedes.

«Así tendríamos información precisa que cuántas personas se están moviendo este fin de semana», dijo Arrua.

No obstante, reconoció que hay factores a tener en cuenta debido que en localidades como Iguazú, el turismo interno no puede sostener la economía de esa ciudad y no puede enfrentar los alto costos.

Sobre la próxima habilitación del turismo interno Durán Vaca señaló que protocolos que tiene la provincia y que toma en cuenta el del Instituto de Calidad Turística y es de aplicación sencilla.

Vea los protocolos recomendados desde Turismo de Nación

«Los hoteles están contentos con esta situación (ante una posible apertura). Los hoteles más grandes como el de las cataratas que tienen más de 14 mil camas y 16 mil personas como mínimo que dependen del turismo y esto sería el inicio para empezar a hacer prueba de los protocolo».

Señaló que de esta manera estarán preparándose para una posible apertura de los vuelos y poder recibir a los clientes de Buenos Aires, Córdoba o los que en su momento estén en condiciones de ingresar a la tierra colorada. «Es muy importante que empecemos ahora para que haya movimiento porque todos están ansioso con recibir al primer cliente», afirmó para canal 12.

Recordó la reunión que tuvieron el lunes con el Ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens, referentes del ejecutivo. «El lunes tuvimos una reunión bastante importante porque nos dio un poco más de horizonte porque teníamos una incertidumbre bastante grande (…) fue una luz en el túnel porque nuestra gran preocupación es cómo seguir después de tantas crisis que estamos sufriendo y ahora es como que uno tiene un horizonte para hacerle frente a todo este parate».

Por su parte Juan Carlos Espinoza, gerente general de Iguazú Grand Hotel Resort & Casino, y presidente del Iguazú Convention Bureau (ICB) sostuvo que «la medida es muy positiva teniendo en cuenta que a partir de esto comienzan a generarse ingresos para la actividad, ya que no solo los hoteles tendrán movimiento, sino que también trabajarán mejor restaurantes y comercios. Porque el turismo genera movimiento en varios sectores».

Y agregó «si bien los hoteles grandes y de alta gama (4 y 5 estrellas en su mayoría) aún no van a abrir porque la demanda aún es insuficiente para los costos operativos de los mismos, esto igual va a servir para que muchos emprendimientos de 3 estrellas, residenciales o cabañas puedan trabajar. Y por otro lado, está bueno que se van a implementar los protocolos sanitarios que se establecieron para el turismo«.

Para finalizar dijo que «sin dudas que esto ayudará a cambiar el ánimo en el sector y generará esperanzas en todo el ámbito del turismo, así es que la medida es positiva por todos lados».

Hoteles y alojamientos se preparan para recibir a los turistas locales

Andresito

María Laura Alcaraz y Adrián Heredia, dueños de Surucua Reserva & Ecolodge, se mostraron a la expectativa de lo que anuncie el gobernador Oscar Herrera Ahuad. «Estamos aceitándonos porque estuvimos cuatro meses con los establecimientos cerrados y lo sentimos un poco más porque el nuestro está en plena selva».

Alcaraz destacó que están poniendo todo en marcha para arrancar y recibir a los misioneros.

Sobre el protocolo, recordó que entre lo dispuesto por el Ministerio de Turismo se encuentra la constante desinfección .

«Estamos empapados con toda la información. Algunas cosas van a cambiar porque tendremos que tomar distancia y tener desinfectante constante, en todo lugar y momento y airear todos los espacios. Hay que hacer algunos pasos más marcados que antes».

Señaló que en una primera etapa trabajarán con una capacidad reducida y que la distancia deberá respetarse.

«Hay cosas que van a cambiar, pero todo es para el bien de todos y cumpliremos de forma correcta y tranquilos para poder seguir con la actividad, porque tenemos en claro que cualquier cosa que se complique nos puede hacer dar un paso atrás. Todos queremos trabajar, porque esta es una situación muy difícil y dura y apostaremos a conquistar al misionero».

La propietaria ve una gran oportunidad para el turismo interno. «Será un redescubrimiento del misionero de su provincia y valoraremos lo que tenemos y aprenderemos a valorar la naturaleza misionera».

El Soberbio

Juan Pablo Ramirez, dueño de las cabañas Saltos del Moconá brindó precisiones de los preparativos que están realizando ante una posible apertura. Entre ellos indicó que el desayuno y servicio de comidas se realizará en el restaurante, designando horarios a cada cabaña para que los visitantes puedan venir a desayunar.

«En el caso de almuerzo o cena, las mesas tienen una distancia de 2 metros entre ellas, en el ingreso disponemos de alfombras sanitizantes y dispenser automático de alcohol en gel, además de ozonorizador en el ambiente interno para eliminar agentes patógenos o bacterias».

Añadió que han capacitado al personal para cumplir con todos los cuidados y protección necesarios.

«Los hoteleros estamos esperando hace meses esta reapertura, creo que el turista luego de esta pandemia, va a ser atendido y valorado de otra forma, ya que no supimos valorar lo que teníamos antes, pues ahora es un cambio radical que viene en el turismo a nivel mundial, donde vamos a tener que estar capacitados, para así innovar y poder adaptarnos a lo que está nueva normalidad nos trae».

Ramírez afirmó que implementarán nuevas actividades y experiencias, «en nuestro caso con ´El Fogón de los Jangaderos´, donde se cuentan historias y leyendas del lugar, compartiendo una música de guitarra, degustando un Mbeyu o Reviro».

«Sabemos que la gente va a buscar conocer, interactuar y participar de cada actividad que se realice, pues como dije antes, esta pandemia vino para hacernos acordar que debemos disfrutar más de las experiencias y de nuestros seres queridos», acotó.

Aristóbulo del Valle

Julio Benitez, dueño del Tacuapí Lodge afirmó que ya venían aplicando parte de los protocolos por exigencias de la Rain Forest Alliance para certificar en calidad de turismo sostenible, por ejemplo con el uso de gorros y barbijos en la cocina, el uso de alcohol para desinfectar platos y utensilios, lavado de verduras, entre otros.

«Lo que ahora vamos a aplicar es una reducción de la capacidad de camas (menos huéspedes), ampliamos los espacios entre las mesas del restaurante, y las comidas continuamos igual, porque no tenemos buffet, sino comidas servidas en sus platos con menú de tres pasos».

Según Benitez, en esta temporada están aplicando promociones de reservas con fecha abierta, con descuentos como 3×2, donde pagan 2 noches y se alojan 3.

«Tenemos tarifas especiales para el turismo interno que están publicitadas en nuestras redes. Además estamos instalando Internet en el lodge, para hacer el webcheking, además para poder hacer las verificaciones de ingresos a través del aplicativo Misiones Digital».

Esas medidas se suman a los pagos que se incentivan hacer a través de métodos online para evitar el contacto entre personas.

Agregó que su personal en recepción y comedor cuenta con los kits de seguridad con camisolin, barbijo, gorro y guantes, más las áreas de desinfección con alcohol en gel.

«Estamos aplicando todas las medidas para evitar los contagios, pero estamos asumiendo costos que son muy difíciles de mantener en el tiempo, ya que hacemos descuentos, pero se incrementaron los costos operativos y de insumos que impactan en la rentabilidad que no se puede mantener en el tiempo con el turismo local solamente», afirmó.

Oberá

Mariano, Gerente de Cabañas Doralia recordó que antes de la Pandemia le entregaban a los huéspedes todos los días en un horario de 7.30 a 10 am., una bandeja con desayuno seco y alimentos de la zona, ya sea facturas, tortas, pan casero, entre otros.

«Ahora solo le dejaremos directamente en la cabaña el desayuno seco para que ellos se preparen para toda la estadía reservada», explicó.

Respecto a lugares comunes, informó que cuentan con un quincho con parrillas, el mismo deberá reservarse y se asignaran turnos.

Anunció que la piscina no estará habilitada hasta tanto nos confirmen,ya sea de Municipio, Nación o Provincia, los protocolos a seguir para poder utilizarla.

«Estamos evaluando alternativas para recibir de la mejor manera a nuestro huespedes y que se sientan bien y estén protegidos», dijo.

Apóstoles

Mariana Musa Moreno, propietaria de Casona Rural, destacó que al estar en la Ruta 12, muchas personas toman el hospedaje como un medio para pasar la noche y no necesariamente ingresan al pueblo.

Destacó que en caso se habiliten los permisos, en el caso particular de ellos abrirán la próxima semana.

«Hay un protocolo básico que difundió el Ministerio de Turismo y también pertenecemos al AMHBRA que nos pasaron los protocolos y carteles informativos para los huéspedes y para nosotros».

Señaló que se están preparando con todos los lineamientos dados por las autoridades. «En mi caso puntual tengo disponible cuatro habitaciones disponibles. Una familiar y luego dobles. El alojamiento incluye desayuno en este caso en la habitación».

Musa resaltó que los trabajadores usarán protección facial, así como el uso constante de alcohol en gel para colaboradores y visitantes.

Eldorado

Sobre la re apertura del turismo en Eldorado, la directora del área- Candelaria Nolde, manifestó que, «ayer se realizó una reunión desde la Dirección de Turismo con el sector hotelero de la ciudad de Eldorado para tratar el tema de la apertura de la actividad para este fin de semana».

Agregó que «se explicó detalladamente la aplicación del protocolo sanitario de alojamientos de Misiones y se trataron puntos importantes a tener en cuenta para este gran paso que se dará en toda la provincia».

Además detalló que este fin de semana se planea habilitar el turismo interno en la provincia, intentando así que la actividad turística comience a volver de manera gradual y con responsabilidad.

«En la reunión también se trataron otros temas importantes como la necesidad de promover medidas para paliar la difícil situación económica que están viviendo actualmente» añadió.

Por otra parte sostuvo que más tarde se reunieron en forma virtual con el ministro de turismo de la provincia, «ayer tuvimos una reunión con el ministro de turismo de la provincia y hablamos acerca de la apertura de la actividad turística para este fin de semana».

Añadió que, «este fin de semana y el otro serían como prueba piloto para el turismo interno, es decir misioneros viajando por Misiones. Esto va a ser controlado a través de la aplicación Misiones Digital y los alojamientos tendrán una aplicación especial para controlar que los turistas hayan informado su salida», indicó.

Y agregó «también se habló de la posibilidad de habilitar otros emprendimientos relacionados al turismo para sumar actividades, lo cual quedará a cargo y consideración de cada municipio, así es que en ese sentido debemos aguardar lo que defina el Comité de Crisis de nuestra ciudad». (PP)

Montecarlo

Por su parte, el director de turismo de Montecarlo Jorge Leiva expresó que ayer mantuvieron una reunión virtual con el ministro José María Arrúa y con el Coprotur.

«Estamos muy contentos con el hecho de que se podrá empezar a trabajar y atentos a los protocolos sanitarios para este fin de semana, por la apertura de los atractivos que tenemos que son el laberinto vegetal, el parque Vortisch, el Zoo Bal Park, además de los orquidearios, y esperamos con ansías esta apertura para que los emprendimientos puedan tener algo de ingreso».

En ese sentido adelantó que el Centro de Atención al Turista emplazado sobre la ruta 12 en el acceso a Montecarlo estará abierto de 9 a 18 horas este fin de semana, «para informar a la gente lo que pueden visitar de nuestra ciudad» explicó.

Además dijo que «el ministro nos informó que que probablemente si seguimos bien, todos los fines de semana se habilite el turismo interno, y estamos trabajando con la Subsecretaría de control de calidad del Ministerio por lo que les enviamos a todos los hoteles el protocolo que deben cumplir».

«Vamos a trabajar con todo lo que nos diga el Ministerio y el Comité de Crisis que debe aprobar cada uno de los decretos que vienen de provincia, por eso estamos atentos a lo que se dictamina en estos últimos días tanto de la provincia como del municipio para la re apertura» indicó. (PP)

