Planes de Ahorro: abogado de ahorristas de autoplanes adelantó que recurrirá a la Corte Suprema por declaración de la Cámara Federal

La declaración de incompetencia de la Cámara Federal en la causa de los planes de ahorro para la compra de automotores generó el rechazo del abogado de un grupo de ahorristas Ramón Camargo, quien adelantó que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para evitar que pase a la justicia provincial como plantea la Cámara, aclarando que la medida cautelar dictada por el juez federal José Luis Casal continúa vigente.

Explicó Camargo a Misiones Online que la Cámara Federal de Apelaciones se declaró incompetente porque entiende que no es una causa para el fuero federal y que debe pasar a la justicia provincial, aunque esto no afecta la medida cautelar que sigue vigente y continua como estaba antes de que se expida la Cámara de Apelaciones.

“En recurso extraordinario le vamos a pedir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resuelva”, adelantó el abogado “porque estamos demandando al Estado Nacional que no hace nada para defender a los ahorristas, creemos que cuando se dicte sentencia se debe dictar contra los organismos nacionales, son dos organismos, la Inspección General de Justicia y la Dirección de Comercio de la Nación que no han cumplido su rol dentro de este tema como el control y determinación de los valores”.

La Cámara de apelaciones dice que no va a prosperar la demanda contra estos organismos por eso lo saca del fuero federal y “al quedar solamente los consumidores con los planes de ahorro de las automotrices es una cuestión de derecho privado en la que no tiene nada que ver el Estado nacional, por eso dice que la jurisdicción debe ser provincial”.

No obstante ello, insistió Camargo en que “aunque cambie de fuero la medida cautelar no se cae, esa es la diferencia de las medidas cautelares con los juicios comunes, el juez se declara incompetente y la pasa al otro juzgado pero no afecta a la medida cautelar.”

La medida cautelar, dictada por el juez federal José Luis Casal en noviembre de 2019 retrotrae el valor de las cuotas de los planes de ahorro para la compra de automotores a los valores de abril de 2018 y que se reajusten de acuerdo a la evolución de los salarios.

EP/E.J.

EJ-EP