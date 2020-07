La Mesa Forestal de Misiones abrió este miércoles por videoconferencia y con el Instituto Provincial Forestal como nuevo integrante

Se realizó en la mañana de este miércoles la primera reunión del año de la Mesa forestal de la Provincia de Misiones, con la presencia del gobernador Oscar Herrera Ahuad, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán y su par del Agro y la Producción, Sebastián Oriozabala -entre otros- desde la Sala de Situación de Casa de Gobierno y por videoconferencia con los otros integrantes de esta Mesa de trabajo, tales como cámaras, sindicatos, Universidad Nacional de Misiones y el más nuevo integrante, el Instituto Provincial Forestal.

Oscar Herrera Ahuad -Canal 12

En la bienvenida, el Gobernador hizo mención a los avances logrados en “tiempos complejos, cuando la seguridad sanitaria no nos permite estar frente a frente” pero valoró el rol de la tecnología que “acerca y brinda la oportunidad de tomar definiciones también”.

Destacó que “esta es una reunión que sirve para el sistema de organización, para hacer algunos anuncios sobre cuestiones que venimos trabajando en forma unilateral con algunos de ustedes. La idea es que esta Mesa Forestal de la Provincia con todos sus actores y con los nuevos actores también desde la puesta en marcha y vigencia de la ley, pueda seguir contribuyendo al crecimiento y al desarrollo de la provincia de Misiones”.

“En todo este tiempo la actividad forestal en la provincia se mantuvo, en cuanto a las medidas de seguridad sanitaria fue una de las primeras actividades que pudimos focalizar con seguridad sanitaria y ya llevamos casi cinco meses”, destacó especialmente Herrera Ahuad y expresó su gratificación a los integrantes de esta mesa “en nombre de los misioneros por haberse cuidado y por haber seguido manteniendo la actividad, aunque en algunos casos con una disminución en el volumen de venta y producción, lógico, como pasó en todo el mundo”.

Agenda conjunta y trabajo realizado

A su tiempo en el uso de la palabra, el ministro del Agro y la Producción, Sebastián Oriozabala también manifestó su agradecimiento a las Cámaras con quienes dijo que mantuvo “desde el primer día un diálogo fluido, que permitió ir articulando los primeros lineamientos que nos permitan el armado de una agenda conjunta”.

En este punto, describió la finalidad de la Mesa Forestal de la Provincia de Misiones. «Pretende ser un espacio de diálogo entre el sector público y el sector privado; el primero de ellos a nivel nacional, provincia e incluso a nivel municipal porque sabemos que hay demanda que son a nivel local, en los distintos municipios; y en el sector privado, todos los sectores que mencioné antes”.

“Consideramos oportuno -afirmó- comenzar a definir una agenda en conjunto, agenda que ya la estuvimos diagramando, reunidos con las Cámaras, los colegios, con todos, para definir entre todos, encontrar consenso, los puntos en común que tenemos que plantearnos y en un país donde hay heterogeneidad en las políticas públicas, especialmente para el sector foresto industrial”.

Distinguió que “la Provincia de Misiones tiene una política muy clara y muy concreta que es de promoción, tanto en su producción primaria como en el proceso principalmente de agregación de valor, por eso somos la provincia de mayor desarrollo de industrias a nivel nacional y con mayor nivel de integración de la cadena: desde la celulosa a hacer tableros y obviamente madera aserrada, muebles; un universo de desarrollo tecnológico que se hizo con participación del Estado pero también con mucho esfuerzo del sector privado que permiten el desarrollo de esas cadenas que generan empleo y que para nosotros significa desarrollo para cada uno de los municipios donde se asienta un aserradero y contrata mano de obra que hace que entren fondos por la venta y comercialización en torno de cada una de esas industrias”.

Matriz energética, el acceso al crédito, los desafíos que tiene el sector fueron también algunos de los temas que señaló el ministro del área que serían abordados en la búsqueda de consenso en la Mesa Forestal.

Oriozabala avanzó con la mención a todas las líneas de trabajo que lleva adelante la Provincia en relación con la actividad que los convoca: “En contexto de pandemia, nos pusimos a disposición de las industrias para que no tengan pérdidas; fuimos sumamente cuidadosos en la acción para tratar de garantizar la continuidad del trabajo en cada una de esas industrias; lo hicimos mano a mano con cada una de ellas. Al mismo tiempo mantuvimos las gestiones; en base a eso podemos hoy comentar que se va a continuar con el programa de competitividad y sustentabilidad forestal que está financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo; nos confirmaron y nos dieron la no objeción para la construcción del Centro Tecnológico que estará en Aristóbulo del Valle, es una obra de infraestructura de alrededor de 80 millones de pesos, que se va a ejecutar en el transcurso del año; también nos dieron la no objeción para iniciar el pliego licitatorio de la obra del espacio de diseño que está pensado para concretarse en Oberá, junto a la facultad de Diseño, espacio que nos permita generar innovación tecnológica en los distintos usos de la madera; estamos también en gestión con el laboratorio de ensayo físico, mecánico y químico. Ni hablar de las inversiones que ya están terminadas como el Centro Tecnológico de Montecarlo y el Vivero de primera línea en Dos de Mayo, que es un lugar de promoción y de trabajo con árboles nativos”, fue el panorama que planteó ante los integrantes que asistieron a la exposición desde la pantalla.

Líneas de acción en marcha y adelanto

El funcionario provincial detalló además que trabajan en formas de “brindar agilidad al proceso referido en la Ley de Promoción Forestal, la ley 25080 y todas sus modificatorias. La idea es lograr mayor agilidad en los procesos de gestión de los fondos y carpetas requeridos, tanto a nivel provincial como nacional” y por otra parte, la provincia continúa con la tareas de promoción energética con el plan leña y carboneros, “con una inversión de la Provincia para llegar a las 1.500 hectáreas de plantines este año”, acotó.

Como adelanto, mencionó que se diseña también “una línea de crédito para promocionar la primera exportación, destinado a quienes desean insertarse al mercado exportador”.

ZF-EP