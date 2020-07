Coronavirus: el intendente de San Ignacio aseguró que el joven que dio positivo para Covid-19 permanece aislado y es asintomático

Joven prefecturiano que volvió a San Ignacio que dio positivo para Covid-19 una vez que ya había ingresado a la provincia fue sujeto de denuncia por parte de la Policía de Misiones, motivo por el cual el intendente de la localidad, Javier Peralta, aclaró que “se cumplieron todos los protocolos, el muchacho no tiene síntomas y está aislado en un departamento”.

Javier Peralta – Radio República

“Este muchacho que pertenece a Prefectura, tuvo su licencia y vino a visitar a su familia que está acá en San Ignacio, viajó solo en su auto, se había hecho un análisis de Covid antes de salir que negativo, pero se había hecho otro más de sangre, también antes de salir. Viajó con el primer certificado de Covid negativo y con eso ingresó a la provincia, aproximadamente el lunes a las 0.50, casi a la una de la madrugada a Posadas. Acá consta en los libros de la Policía que ingresó a la 1.30 y fue directamente al lugar que había declarado donde iba a cumplir la cuarentena”, precisó Peralta en comunicación con Radio República a primera hora de este miércoles.

El jefe comunal se dijo amigo de la familia que tiene “un comercio muy conocido en la ciudad” y que fue él mismo quien dio parte a Salud Pública y al Ministerio de Gobierno de la provincia, para cumplir con lo establecido en el protocolo vigente. Negó que el joven haya ingresado con un certificado vencido y comentó al respecto que “esa cuestión no me consta. Imagino que la Policía de la Provincia haya controlado que no estuviera vencido, porque él entró con ese certificado”.

Sobre cómo se dieron los hechos, el intendente aseguró que “aproximadamente ayer a eso de las 2 y media de la tarde más o menos, le comunicaron desde Buenos Aires que el segundo análisis que se había hecho había dado positivo. En ese momento, el padre me llamó a mí, yo comuniqué automáticamente a Salud Pública, ministro de Gobierno y todo lo que indica el protocolo. Ahora está aislado, en un departamento solo, ahí está la confusión porque está en el mismo predio donde están el padre y la mano, pero él está en un lugar solo, el auto está como él lo dejó”.

Comentarios, redes y estigmatización

El intendente afirmó que “el problema fue todo lo que se dijo en redes sociales, el tema de los horarios, había gente que dijo que le había visto el jueves, el viernes, el sábado… pero está comprobado los horarios que ingresó a Posadas, a San Ignacio. Los padres tienen un comercio acá y todo eso les perjudica”.

Insistió Cabrera con los pasos que siguió el joven prefecturiano: “El muchacho no salió de su casa, llegó, se ubicó en el departamento donde iba a hacer la cuarentena, y cuando le comunicaron el positivo desde Buenos Aires, el padre me comunicó a mí y dimos alerta a todos, como lo que indica el protocolo. Este joven no tiene ningún síntoma, pero se cumplió al pie de la letra y eso hace que la gente tenga un poco más de tranquilidad acá en el pueblo”.

Inidicó que “se les sugirió a los padres que también hagan aislamiento, sobre todo para evitar suspicacias. En este momento no es necesario hacerles test. Hay que aclarar que al muchacho le dio positivo un test que se hizo en Buenos Aires, hoy seguramente le van a dar el resultado del hisopado -el tercero- que se hizo ayer acá en Misiones.

Sobre la denuncia del Ministerio de Gobierno

Estimó el jefe comunal que “esa denuncia fue para saber bien cómo él procedió desde que salió de allá; más que nada por antecedente, para saber exactamente cómo vino, con quién, de dónde salió, eso fue lo que me explicaron a mí”.

En cuanto a las reacciones que se dieron entre la población de la ciudad que resguarda las Ruinas Jesuíticas, dijo el intendente que “fue una locura, vi vecinos llorando porque habían ido a comprar en el negocio del padre, gente que juraba que le vio al muchacho el viernes y se pudo comprobar que no fue así. Y acá también es una cuestión de salvaguardar el bienestar de la familia, porque esta enfermedad es un poco estigmatizaste”.

Finalmente, subrayó que “el joven no tiene ningún síntoma, no perdió el gusto, no tiene fiebre, no tiene dolor de cabeza…es cierto que a nosotros nos golpea, como comunidad, justo cuando comenzamos a trabajar con el tema del turismo local, es un golpe para nosotros, no obstante, tenemos la tranquilidad que se cumplió el protocolo así que podemos seguir adelante. No hay circulación acá en San Ignacio, sino que vino de afuera”.

ZF-EP