Coronavirus: desde junio hay un aumento ponderado de aproximadamente un 8 por ciento en medicamentos

El secretario general de la Cámara de Propietarios de Farmacias de Misiones (CAPROFAR), Alberto Ruíz comentó que, aunque estaba pactado que se congelaría el precio de los medicamentos hasta el 30 de junio, desde fines de mayo ya hubo actualizaciones por parte de los laboratorios que, especificó, son los formadores de precio dado que las farmacias no participan de los acuerdos de precios con la Secretaría de Comercio de la Nación.

“Estaba pactado que desde el inicio de la cuarentena hasta el 30 de junio no iba a haber cambios, sin embargo se respetó ese acuerdo durante abril y mayo y ya en junio hubieron algunas actualizaciones y ahora en lo que va de la semana, creo que comenzó el viernes también aparecieron unas actualizaciones”, precisó Ruiz.

Agregó que en el promedio, en relación con la cuarentena, los medicamentos aumentaron un 8 por ciento, “como no es directo, es un ponderado, en el total de las recetas auditadas nos da un promedio del 8 por ciento”.

Respecto a la formación de precios y los aumentos, explicó en diálogo con la emisora Santa María de las Misiones, que “nosotros como instituciones (cámaras, federaciones) no participamos en los acuerdos de precios. El mecanismo es el siguiente, los laboratorios proponen y la Secretaría de Comercio dispone si se acepta o no, ese era el mecanismo hasta hace un tiempo atrás, no creo que haya cambiado, hay una solicitud y una aprobación”.

Sobre lo que puede pasar con los precios, el dirigente farmacéutico comentó que “lo que se dice es que va a haber de nuevo un acuerdo de no tocar precios hasta octubre, pero son versiones. Los formadores de precio no son las farmacias, recibimos las actualizaciones y ni bien nos enteramos tenemos que ser muy prolijos y estar atentos porque no nos dicen esto aumento, nos factura la droguería con el precio nuevo, así es como nos enteramos”.

Aclaró además que el de los medicamentos es un precio sugerido, no es un precio fijo y uniforme, pero “sí se transforma en una norma inviolable cuando las obras sociales auditan porque los convenios que tenemos de prestación están basados en el precio que figura en las actualizaciones de los sistemas” y agregó que “las obras sociales nos obligan a una atención vía online, así que en el momento que estamos dispensando la receta, consultando a la obra social si está aprobado ya con la respuesta que es automática el precio se congela a ese día”.

