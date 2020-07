Coronavirus: advierten que no todos los hoteles se verían beneficiados con la reapertura del turismo interno

Este fin de semana podría iniciar la flexibilización para los hoteles y alojamientos misioneros en el marco de la reactivación del turismo interno que se estima el Gobernador Oscar Herrera Ahuad estaría por anunciar en estos días.

Gustavo Alvarenga. Radio Libertad

Desde la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines, el titular Gustavo Alvarenga destacó la importancia de ir dando estos pasos hacia la normalidad. No obstante, reconoció que aún el camino es largo en este contexto difícil para el sector y que algunas empresas hoteleras no podrán verse beneficiadas con esta iniciativa, debido a la poca rentabilidad y altos costos, porque aún no se tiene la suficiente demanda.

«Es una probabilidad de que se puedan abrir un par de fines de semana lo viernes, sábado y domingo para que las personas circulen por la provincia y puedan usar el alojamiento», dijo a Radio Libertad.

#TURISMO Turismo interno: este fin de semana se realizaría la prueba piloto para la apertura de hoteles en Misiones https://t.co/Y81MFyppCc pic.twitter.com/a4sj8EyjRK — Radio Libertad (@fmlibertadmol) July 21, 2020

Señaló que esta medida viene en consonancia con la apertura de los parques provinciales.

Como se recuerda el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrua señaló que este fin de semana se podría habilitar los viajes para incentivar el turismo interno.

«Al principio hay buena predisposición y voluntad para poder hacerlo. Hay algunas cuestiones como el cuidado de la frontera y analizar el movimiento del pasado fin de semana y el feriado de ayer y seguramente entre mañana o pasado el Gobernador estará haciendo el anuncio oficial».

Por su parte el titular de AMHBRA añadió que se busca «habilitar a los viajantes exceptuados quienes podrían estar toda la semana. Aunque no son muchos los que circulan pero hay una cierta circulación. La gente se podrá mover, pero solo con sus propios medios, ni podrá contratar una combi para moverse en grupo, por lo que es medio acotado, pero es una posibilidad que a muchos les va a servir e iremos viendo día a día, es mucho más la oferta que la demanda».

Alvarenga rescató que esta acción es buena, después de estar cerrados cuatro meses,«es un pasito importante. No alcanza obviamente, porque están las fronteras cerradas, no hay vuelos que para nosotros son muy importantes. Tampoco hay colectivos de larga distancia, estamos cerrados con Brasil y Buenos Aires que son grandes emisores de turistas, pero es un paso importante».

Indicó que tras la habilitación del turismo interno es posible que se permita que los misioneros vayan a otras localidades. «Por eso es importante que la persona pueda viajar y hospedarse, pero con su cupo. Por ejemplo, el hotel no puede abrir en un 100%, no puede haber un grupo circulando, pero vamos a tener una capacidad menor de lo que teníamos antes».

Beneficio del la posible apertura de los hoteles

Explicó que esta medida podría servirle principalmente a los hoteles más pequeños y familiares. «Esto es positivo, pero es un largo camino todavía».

Arrua dijo que de aprobarse, los fines de semanas se saldría con la App Misiones Digital que sería el salvoconducto hasta llegar al hotel y esto permitirá que los hoteles puedan tener la aplicación y registrar a los huéspedes.

«Así tendríamos información precisa que cuántas personas se están moviendo este fin de semana».

No obstante, reconoció que hay factores a tener en cuenta debido que en localidades como Iguazú, el turismo interno no puede sostener la economía de esa ciudad y no puede enfrentar los alto costos.

Arrua destacó la importancia de la Ley de Emergencia Turística porque es una herramienta que permite jurídicamente facultar al Ejecutivo Nacional a tomar ciertas decisiones y cuestiones puntuales sobre medidas que necesita el sector.

«Necesitamos una Ley para esta emergencia y no para la recuperación del turismo, lo que va a recuperar el turismo son varias medidas con el tiempo, pero son varias las que se necesitan para que el sector se reactive y esta es parte de la difusión de porqué nosotros planteamos».

