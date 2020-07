Encontraron muerta y con una bolsa en la cabeza a la novia del “Mago sin Dientes”

Ana María Patricelli, la novia de Pablo Cabaleiro, conocido popularmente como el «Mago Sin Dientes», fue encontrada muerta en su departamento de Palermo. La primera hipótesis indicaría que se trató de un suicidio. En las próximas horas se realizará la autopsia correspondiente.

Fuentes policiales confirmaron a TN Show que luego de recibir un llamado este martes, personal de la División Operaciones de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad fue al departamento ubicado en la calle Gelly al 3300.

Al llegar al lugar se encontraron con el cuerpo de la empresaria. Estaban también su hija, de 18 años, y una empleada doméstica, que relataron que cuando fueron al cuarto de Patricelli ella estaba en la cama con una bolsa negra en la cabeza. Había pastillas y alcohol a su alrededor.

La entrada del edificio donde vivía la mujer de 49 años. (Foto: Emilio Titamantti/TN.com.ar)

El cuerpo fue encontrado por su hija Sofía y una empleada doméstica. La causa quedó caratulada como suicidio pero el hecho se investigará como delito de averiguación de muerte por causa de dudosa criminalidad«, contó Rodrigo Lussich en Intrusos (América).

La entrada del edificio en la calle Gelly al 3000 en Palermo, donde vivía la mujer. (Foto: Emilio Titamantti/TN.com.ar)

En noviembre de 2019, la pareja de Cabaleiro cobró notoriedad porque hizo una denuncia pública. De acuerdo a sus dichos, su empleada doméstica fue víctima del llamado «cuento del tío» y creyendo que ella necesitaba que le enviara dinero, entregó una caja fuerte que se encontraba dentro en la vivienda.

Ana tenía 49 años. (Foto: Twitter/@AnaMariaPatrice)

«Las cámaras del edificio la grabaron bajando por el ascensor. Después llevó la caja fuerte hasta la cortada de Gelly y volvió a entrar como si nada. Yo no puedo acusar a nadie, pero no me cierra porque no es una persona que se pueda guiar por un cuento del tío», sostuvo en ese momento en declaraciones a Nosotros a la mañana (eltrece) sobre el episodio.

