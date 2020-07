Vacaciones de invierno en Posadas: desde los ocho años, todos los niños pueden participar de las actividades deportivas en los SUM barriales

Así lo señalaron desde la Dirección de Deportes del municipio. Cabe destacar que dependiendo de cada disciplina habrá cupo limitado, por lo que recomiendan consultar disponibilidad en los SUM habilitados. En el Parque del Conocimiento, por otro lado, se suspenden las clásicas actividades recreativas de ‘Vacaciones en el Parque’ y solo funcionará el Autocine.

Lea más sobre coronavirus haciendo click aquí

Ricardo Biondi, director de Deportes Comunitarios y Federados de la municipalidad de Posadas, sostuvo que ya se encuentran habilitadas las actividades deportivas en los Salones de Usos Múltiples (SUM) de la Chacra 118, Divina Providencia, Miní City, en el Polideportivo de Itaembé Miní y también en la delegación del barrio Villa Cabello.

Teniendo en cuenta que este período de receso escolar se da en circunstancias poco usuales, indicó que la concurrencia a estos espacios –siempre en cumplimiento con las medidas de bioseguridad- autoriza la participación de niños desde los ocho años en adelante, en calidad de deportistas recreativos.

Aplicación del protocolo de higiene en el ingreso a los SUM.

“Según la ampliación que hicieron en el protocolo de las actividades a nivel provincial, habilita a los chicos a partir de los ocho años de edad a participar de todos los deportes sin la necesidad de estar federados, sino como deportistas recreativos”, manifestó. No obstante, aclaró que dependiendo de cada deporte habrá un cupo de personas determinado.

En diálogo con Misiones Online, explicó que los SUM funcionan de lunes a viernes desde las 08:00 y hasta las 20:00 horas, pero en algunos casos inclusive se mantienen activos durante los fines de semana con prácticas de lo más variadas: zumba, yoga, karate, esgrima, judo, taekwondo, voley, básquet, entrenamiento funcional, entre otras disciplinas.

SUM Chacra 118.

“Aún no están funcionando todos los SUM, los habilitamos de forma progresiva. Algunos encargados, en conjunto con las comisiones directivas, decidieron esperar a que finalice el aislamiento social, preventivo y obligatorio: prefieren esperar hasta el 30 de septiembre y no exponer a las personas ya que alegan que no tienen la capacidad de control para cumplir con todo lo que implica el protocolo de seguridad”, detalló.

En estas vacaciones no habrá actividades en el Parque del Conocimiento

Como cada año, el gran equipo de trabajo del Parque del Conocimiento de Posadas organiza diversas propuestas recreativas para los niños y las familias entre las que se destaca la Ludoteca Gigante, la Marcha Zombie y el Laberinto del Terror. Este 2020, sin embargo, no será posible la realización de estos eventos.

Edición 2019 de «Vacaciones en el Parque».

Según precisaron desde el área de Prensa de la Presidencia del Parque del Conocimiento, a raíz de la pandemia de Covid-19, se ven imposibilitados a concretar actividades presenciales y resaltaron que por el momento el único atractivo para las familias es el Autocine.

De igual manera, mientras la situación sanitaria se mantenga con buenos resultados en Misiones y en la Capital provincial, anticiparon que poco a poco darán luz verde a las actividades en los distintos espacios en el Parque, para las cuales será necesario sacar turno previo.

AV-EP