¿Por qué se celebra hoy el Día del Amigo en Argentina?

Cada 20 de julio en Argentina se celebra la gran virtud de la amistad. Pero, ¿sabés cómo surgió esta celebración? En esta nota te lo contamos.

«El amigo no da consejos, a lo sumo dará opiniones. El amigo se equivoca con uno”, aclara Enrique Ernesto Febbraro, un argentino que cuando soñó crear el Día del Amigo tenía tan solo 18 años.

El Día del Amigo es argentino, pues su promotor fue el multifacético Enrique Ernesto Febbraro. Odontólogo, psicólogo, escritor, profesor y músico, entre otras tantas ocupaciones, que hasta llegó a ser candidato, en dos oportunidades, al Premio Nobel de la Paz. Había nacido en la ciudad de Buenos Aires y por muchos años residió en Lomas de Zamora, donde tenía su consultorio.

Como tantas millones de personas en todo el mundo, ese 20 de julio de 1969 Febbraro estaba pegado a la pantalla de los viejos televisores que, en blanco y negro, mostraban las primeras imágenes del Apolo XI y el increíble fenómeno de los astronautas caminando sobre suelo lunar. Ahí mismo, según relató en diversas oportunidades, tuvo la idea de promover el 20 de julio como el Día del Amigo. Partía del concepto que la amistad era la máxima virtud por el desinterés que llevaba implícito.

No obstante, en una entrevista con La Voz del Interior en el año 2006, contó que la idea de celebrar el Día del Amigo surgió mucho antes de 1969.

“Fue una vieja ocurrencia de cuando era locutor en Radio Argentina con Juan Monti. En esos días, el gobierno nos daba una lista con las celebraciones que había que evocar todos los días. Era una cantidad enorme de fechas patrióticas, militares, políticas, pero no había ninguna virtud que se festejara. Le conté a Monti mi idea de festejar el Día del Amigo. ‘Y bueno hágalo. Yo lo voy a apoyar’, me dijo. Pero cuando empecé a buscar qué día se podía festejar, siempre coincidía con alguna tontería”, aseguró Enrique.

El odontólogo cuenta que el tiempo fue pasando, se casó y tuvo hijos, pero siempre quedó esa idea en su mente. Fue entonces que el hombre llegó a la Luna. «Y quiere creer usted que me entero de que los yanquis querían poner un hombre en la Luna en nombre de la amistad de la humanidad hacia el universo… “Esta es mi oportunidad”, me dije.»

Febbraro comunicó su idea en un millar de cartas, con destinatarios de todo el mundo. En ella, explicaba que había vivido el alunizaje como un gesto de amistad de la humanidad hacia el universo y que estaba convencido que un pueblo de amigos se transformaría en una nación imbatible. Decía que todo el planeta estaba pendiente de los tres astronautas. «Fuimos sus amigos y ellos, amigos del universo».

«Comencé a hacer unas tarjetas postales muy expresivas en las que le contaba a toda la gente que había conocido en el mundo mi idea para que el 21 de julio fuera el Día del Amigo. Pero resulta que estos yanquis se adelantaron así que tuve que ir al correo a corregirlas y cambiar 21 por 20. Mandé mil postales y después me senté en el cordón de la vereda a esperar las respuestas. Me respondieron 800. Me quedé asombrado», contó Enrique

Al ser consultado por la inversión monetaria que debió haber hecho, Febbraro dijo: «Mucho dinero. El Día del Amigo me costó mucho, mucho dinero, muchas esperanzas y también muchas alegrías porque cuando empezaron a llegar las cartas de adhesión eran conmovedoras. Después empecé con la campaña acá en Argentina: a todos los medios, a mis amigos. El gasto fue tremendo. Fueron varias vacaciones, el auto y muchas cosas de las cuales debí privarme, pero nunca pedí ninguna retribución por lo que hice.»

Interesó a organismos estatales, se reunió con políticos, con representantes de la iglesia, entusiasmó a referentes de la comunidad y les solicitó ayuda a sus amigos en esta particular cruzada, en la que nunca bajó los brazos.

En 1972 registró su idea en el registro de la propiedad intelectual, que donaría al Rotary Club, del que era miembro. «La doné a los clubes rotarios porque ellos tienen en su lema la amistad como ocasión de servir y además es una institución prestigiada en todo el mundo que puede seguir difundiendo mi idea. Yo ya estoy muy viejo para eso», en el momento de la entrevista Enrique tenía 82 años.

En Lomas de Zamora fue declarado vecino ilustre y gracias a él ese partido fue declarado formalmente Capital Provincial de la Amistad.

En 1979, el Decreto 235 del gobierno de la provincia de Buenos Aires, establecía: «Auspíciase la celebración del Día Internacional del Amigo a realizarse el día 20 de julio de cada año».

Y pues claro que se preguntarán cuántos amigos poseía este gran hombre; sin embargo, al ser consultado al respecto dio una respuesta inesperada:

«El número de amigos que uno debe tener está señalado por los dedos de la mano izquierda. Si usted tiene cinco amigos, ya dése por satisfecho porque ha conseguido la mayor joya. Eso de que yo quiero tener un millón de amigos es el bolazo más grande que escuché, porque al amigo hay que atenderlo en las cosas de la vida, hay que acompañarlo en el espíritu, hay que serle generoso, recordarlo, visitarlo y estar junto a él no sólo para las fiestas, sino siempre.»

Desde MisionesOnline, aprovechamos la oportunidad para saludar a nuestros amigos, aquellos quienes nos eligen y acompañan cada día: nuestros incondicionales lectores.

¡Gracias por estar y muy Feliz Día del Amigo!

Fuente: argentear.com e infobae,

AC-EP