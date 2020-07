Para noviembre estaría terminado el tramo Santa Ana Loreto de la Autovía sobre la Ruta 12

El nuevo titular de Distrito 15 Misiones de Vialidad Nacional (VN), Rodolfo Handrujovicz, estimó que para el mes de noviembre estaría terminado el tramo de la autovía sobre la Ruta Nacional 12 entre las localidades de Santa Ana y Loreto, además de comentar que se establecerá una mesa de diálogo para resolver quien se hace cargo del pago del consumo de la iluminación de la autovía que es un viejo reclamo de quienes las transitan a diario.

Sobre la obra inconclusa de la autovía, Handrujovicz comentó que el director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Ignacio Barrios Arrechea viaja esta semana a Buen Aires para hablar con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, para ver si consigue los recursos, “no solamente esa inversión sino también la iluminación de los dos nodos que se están haciendo en Loreto y Santa Ana y darle una terminación a las colectoras de Santa Ana”.

Agregó, en diálogo con Radio República, que se están bajando varias alternativas sobre los fondos, si provienen de la EBY o si vienen de la Nación a través de VN “no está definido pero nos estamos moviendo para que haya una continuidad”, estimando que el tramo Santa Ana-Loreto estaría listo para noviembre, “tenemos que tratar de conseguir la continuidad antes de esa fecha para que no haya un impasse hasta que se vuelva a retomar la obra, aparte del malestar de la gente vamos a tener un tramo de obra inconcluso”.

Explicó el funcionario que quedó este tramo sin finalizar porque los fondos que se están utilizando estaban previstos para atender otra obra, la pavimentación de las rutas provinciales 204 y 205 que, “con el cambio de Gobierno nacional, el anterior entendió que debería invertirse en la Ruta 12 y no en dos rutas provinciales dejándolo para más adelante. Había muchas cosas que no estaban cuantificadas por eso no alcanza la plata para todo lo que habría que terminar”.

Iluminación de la autovía

Respecto a la falta de iluminación de la autovía, a pesar de que están los artefactos instalados, Handrujovicz explicó que hay otro actor que es la empresa Corredores Viales que tiene a cargo la explotación y el mantenimiento del corredor vial de la Ruta 12 en la provincia de Misiones, desde el Arroyo Itaembé hasta Iguazú. “Hay una cuestión que nunca estuvo cerrada y es quien se hace cargo de pagar el consumo de esa iluminación, entonces hay que sentarse a dialogar entre los distintos actores que son VN, la empresa Corredores Viales, el Gobierno de la provincia y también los intendentes”.

Según su opinión, el titular de Vialidad Nacional en la provincia consideró que tendría que ser algo compartido porque “hablamos de un consumo importante que si tiene que hacerse cargo un solo organismo no habría manera de hacerlo y tiene que surgir de un consenso de los interesados. Habría que ver cuál es el alcance de la empresa, yo hable con gente de la empresa nueva antes de hacerme cargo del distrito y quedamos en mantener charlas al respecto, es una empresa del Estado y debería pagarlo a través de lo que se recaude en las cabinas de peaje”.

Ruta 14 San Pedro, cruce Caballero

Sobre el tramo de la Ruta Nacional 14 que resta asfaltar a la altura de San Pedro, estimó que ese tramo va a estar finalizado, “si el tiempo acompaña, para mediados de diciembre. Los últimos tres kilómetros y medio que tiene hoy la Ruta 14 de tierra van a estar listos para diciembre, queda pendiente el trabajo de acceso a Cruce Caballero y está pendiente la ejecución de 15 viviendas porque para liberar la traza se había acordado ejecutar 59 viviendas y faltan esas 15 para completar”.

DL-EP