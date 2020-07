Lo festejos por el Día del Amigo y el buen tiempo generan expectativas positivas para los comercios gastronómicos en Misiones

Gustavo Alvarenga, presidente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, restaurantes y Afines (AMHBRA) destacó el buen panorama del fin de semana por las celebraciones del Día del Amigo y contó las expectativas para las celebraciones de hoy. Afirmó que están solicitando la extensión horaria hasta la 1am. para la comodidad de los clientes. No obstante, recordó que aún no estamos en la normalidad por lo que solicitó a los comerciantes tomar precauciones y cumplir las normas.

Gustavo Alvarenga. Radio Municipal

Hoy se conmemora el Día del Amigo y los comercios del rubro gastronómico alistan sus ofertas. Ya el fin de semana, la demanda fue positiva, a pesar del contexto de pandemia que vive la provincia.

En ese sentido, Gustavo Alvarenga, presidente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, restaurantes y Afines (AMHBRA) señaló que las personas mostraron una demanda positiva este fin de semana y esperan que hoy las personas puedan optar por las promociones y celebrar esta fecha.

«Veníamos medio complicados cruzando los dedos, la gente respondió y se vio bastante movimiento en los otros negocios. Es algo positivo, ayuda, aunque no estamos como en los años anteriores», dijo en relación a esta fecha.

Explicó que este fin de semana hubo mucha circulación de gente. «De a poquito capaz que estemos volviendo a la normalidad, pero todavía no debemos perder la vista y seguir siendo cautelosos».

En relación a las celebraciones de hoy, Alvarenga destacó que la Municipalidad de Posadas haya aceptado la habilitación hasta las 23 horas. «Ojalá que la gente vaya, sea prudente porque no debemos perder de vista que todavía estamos con el problema sanitario y que no nos relajemos tanto para allí lamentarlo después», afirmó.

Extensión horaria por el Día del Amigo y pedido

Señaló que están solicitando la extensión de la atención de los negocios del rubro gastronómico hasta la 1am, debido a que la «situación es complicada. No estamos en la normalidad. Debemos tener paciencia entre todos para llegar bien, porque volver a la Fase 1 sería catastrófico y por allí perdemos de vista eso».

Cumplimiento de protocolos

Frente a los últimos hechos ocurridos en Iguazú donde un establecimiento no cumplió con la normativa, Alvarenga señaló que aunque la asociación no fiscaliza porque el ente encargado de monitorear el cumplimiento de los protocolos son los municipios, cada comercio y asociación está informada. Resaltó que AMHBRA pertenece a toda la provincia a excepción de Iguazú y recordó que «debemos ser cuidadosos porque si uno hace mal las cosas y vuelve para atrás no le van a hacer volver a uno, sino a todos y los controles serán muchísimo más estrictos para todos».

Un local bailable de Puerto Iguazú reabrió sus puertas para el público, pero todo terminó en polémica ya que hubo bailes, no se respetó el distanciamiento social y tampoco el uso de barbijo obligatorio https://t.co/Tef4VlNS4U — Radio Libertad (@fmlibertadmol) July 20, 2020

Reapertura del turismo interno

El titular de la AMHBRA señaló que han visto de forma paulatina «la idea es empezar a abrir con el turismo interno y creo que la gente va a responder, pero la demanda no va a alcanzar para cubrir toda la oferta, el turismo interno no va alcanzar para todos, pero sí es muy positivo porque va empezar a mover».

Sostuvo que recién se empezará a mover el sector cuando se habiliten los vuelos en septiembre. «Nuestro gran emisor de turistas tanto de negocios, corporativos y turismo vienen de Buenos Aires y Brasil y la situación de ellos es complicado, pero no sé cuándo van a poder abrir en esa zona».

SP-A