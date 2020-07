En Eldorado liberan los caminos intermunicipales y amplían horarios comerciales

Anoche el Comité de Crisis de la Municipalidad de Eldorado, analizó y tomó estas determinaciones respecto a la evolución del estado de aislamiento en la ciudad, flexibilizando aún más actividades.

Uno de los temas más importantes pasó por la decisión de proceder a la apertura de los bloqueos de los caminos de la ex Ruta Nacional 12, a la altura de los arroyos Piray Miní y Piray Guazú, habilitando estos trayectos intermunicipales, teniendo en cuenta que los mismos son utilizados por muchos productores, habilitándoles a trabajar más libremente.

Respecto a esta situación, el intendente Fabio Martínez, indicó que el objetivo siempre fue “que la gente se sienta cuidada y protegida, aunque sea una situación extenuante; y si bien nuestra provincia es un lugar particular, donde hoy no tenemos casos, este estado de pandemia no se terminó, debemos ser muy prudente en la toma de estas decisiones”.

En este sentido se tomó la determinación de extender el horario de atención al público para comercios y actividades profesionales en general, hasta las 19 horas; quedando el horario de lunes a sábados de 8 a 19 horas, y el día domingos se mantiene el horario de 8 a 13 horas.

Por otra parte, también en el ámbito comercial, se aprobó la adhesión al protocolo de actuación sanitaria para Agencias de Viajes y Turismo, que fuera autorizado mediante la resolución conjunta 261/456 del Comité Interministerial.

«Seguimos apelando a la responsabilidad de los vecinos para flexibilizar actividades»

Eso fue lo que dijo el jefe comunal ante el Comité de Crisis. El estado actual de la ciudad de Eldorado, permite al Comité continuar con la flexibilización de las actividades de esparcimiento, por lo que este domingo se tomó la determinación de extender las actividades deportivas en los clubes, hasta las 20 horas.

Además se autorizaron las actividades de Yoga y Pilates, con cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios, con la particularidad de que las personas mayores de 60 años que quieran desarrollar estas actividades deberán presentar certificado medico previo, que les autorice a realizar dicha actividad.

Finalmente desde el comité se destacó el continuo acompañamiento de las fuerzas de seguridad, controlando las medidas sanitarias y el distanciamiento social en distintos ámbitos de la ciudad, apelando siempre a la responsabilidad de la comunidad, pero también entendiendo que es responsabilidad de los vecinos, los comerciantes y propietarios de los complejos habilitados, el control de los protocolos en sus establecimiento.

PP-EP