El Balón de Oro no se entregará en 2020, anunció la revista France Football

El Balón de Oro no será entregado en 2020 debido a «las circunstancias excepcionales» en las que se ha desarrollado la temporada de fútbol, según anunció este lunes la revista organizadora del galardón, France Football.

«Por primera vez en la historia, desde 1956, el Balón de Oro de France Football no será atribuido en 2020 pues no se dan las suficientes condiciones de igualdad«, informó la revista en sus redes sociales.

El semanario considera que se trata de un año singular que no debe ser tratado como uno ordinario y que la equidad en el trato a todos los jugadores no se da en 2020 ni «a nivel estadístico ni de preparación», ya que los aspirantes a la recompensa no han podido participar en la temporada de la misma manera.

Entre sus razones para esta decisión, la revista considera que «un año tan único no puede, y no debe, ser tratado como un año ordinario» y que «en caso de duda, es mejor abstenerse que persistir», y que su trofeo «transmite valores, como la ejemplaridad, la solidaridad y la responsabilidad, además de la excelencia deportiva por sí sola».

El polaco Robert Lewandosky, máximo artillero de Europa hasta el momento, era el gran candidato a llevarse el premio este año, después de las bajas performances de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Justamente Leo es el futbolista que más veces ganó este trofeo (6) seguido por el portugués, que tiene cinco.

