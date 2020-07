Día del Amigo: los lectores de Misiones Online compartieron sus fotos e historias homenajeando a la amistad

Este año nos toca recordar y celebrar esta fecha de una manera muy diferente a los años anteriores. Sin embargo, las redes sociales nos permiten contar con un espacio para compartir imágenes, mensajes, videollamadas, y de esta forma acortar las distancias.

Como todos los años, el Día del Amigo se celebra desde 1979 en Argentina, en honor al acto realizado por Enrique Ernesto Febbraro quien envió a todo el mundo 1.000 postales el día que el hombre llegó a la Luna.

Hoy el contexto de emergencia epidemiológica por coronavirus que rige en todo el territorio nacional y provincial, nos obliga a celebrar la fecha de una manera muy distinta, tomando varios recaudos a la hora de salir para pasar un rato con amigos o bien, utilizando las redes sociales para compartir recuerdos con esas personas tan importantes en nuestras vidas.

Desde Misiones Online, abrimos un espacio para las historias y anécdotas de nuestros lectores.

Noemi Ferraz conoció a su entrañable amiga cuando tenía 12 años de edad, en un momento de cambios rotundos, ya que se había mudado de casa y también de colegio. Comenzaba una etapa distinta, “desde cero”, junto a nuevos vecinos, nuevos compañeros. Así conoció a Rocío Quiñones.

“Cuando llegué a mi nuevo colegio hice amistad con todos, menos con ella. Le pregunté a una chica por qué ella era así de ortiva y me dijo que no sabía. Entonces me tomé el tiempo para convencerla y hacerla mi amiga. Al principio me odiaba porque era insoportable y yo comencé a odiarla un poco también, pero igual quería ser su amiga para ver si era mínimamente amable. Así comenzamos a hablar y me contó cosas de su vida que nadie sabía”, comentó Rocío en diálogo con Misiones Online.

“Hoy es como una hermana. Pienso que el lazo que tenemos es inquebrantable por la confianza que nos tenemos. Creo que ella sabe igual que yo que podemos confiarnos sin dudas una a la otra, ya que nos conocemos muy bien, y la verdad que no quiero perder su amistad y no creo que la pierda nunca”, finalizó.

Por su parte, “Gringa” conoció a su amiga Lucrecia en el año 2013 mientras estudiaban en el Instituto Combate de Mbororé.



“Gracias a la locura que tenemos en común hemos pasado muy lindos momentos y hasta trabajamos juntas. Cuando las cosas se ponían difíciles siempre estaba una para levantar el ánimo a la otra, hacer reír o simplemente el hecho de acompañar, aunque sea con un mensajito«. «Amigos pocos, pero buenos», fue la declaración de “La Gringa».

María Gauto conoció a su grupo de mejores amigos durante su infancia. La comprensión, la diversión y todo aquello que hace a la amistad se fue potenciando durante la adolescencia hasta el día de hoy.

“La mayor parte de mi vida la vivimos juntos y sigue intacta como el primer día; en la cual cada uno tomó rumbos distintos, pero ni la distancia que es simplemente algo geográfico nos separa, siempre estamos ahí juntos cuando se puede. Estoy muy agradecida con la vida por esto, cada logro de ellos es mío, son mi orgullo y puedo decir que la mitad de mi vida se ve reflejada acá, en una foto”, afirmó María.

“Roni” también aprovechó la oportunidad para recordar y reflejar un momento junto a su gran amiga Maira Tott, con quien se conocen desde la infancia. “Vivimos tantas cosas bellas y divertidas, además tenemos una conexión muy fuerte, yo empiezo diciendo una frase y ella la termina porque siempre pensamos lo mismo… La banco y siempre será mi gran amiga”, expresó.

Abel Romero de Ituzaingó partido de Morón compartió la foto de sus amigos con quienes se conocieron en el año 1975. “Hoy somos todos más amigos que nunca”.

Décadas de amistad: los amigos de la Promo 86 técnicos ETCA.

Recordamos que en varios municipios de la provincia se han extendido los horarios de atención en bares, restaurantes y heladerías para celebrar con hasta cuatro amigos por mesa. En Posadas este horario será de 8 a 23, en Puerto Iguazú de 7 a 2 de la mañana y en Jardín América de 8 a 3 al igual que en Oberá y Eldorado.

VD-EP