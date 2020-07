Coronavirus: más de 500 misioneros fueron multados el último fin de semana por no usar el barbijo

Sólo 300 casos fueron en Posadas y los restantes en el interior provincial. Según el subsecretario de seguridad y Justicia de la provincia, Ariel Marinoni, “la mayoría de los casos fueron en la vía pública y otros en comercios”. Las autoridades otorgan dos días para el pago voluntario de la infracción, para evitar ser judicializado. “Todo lo que se recauda se destina a la lucha contra el coronavirus”, aclaró el funcionario.

Ariel Marinoni (Radio República)

La sanción de la ley provincial que obliga el uso del barbijo, tapabocas, protectores faciales y similares en la provincia de Misiones, fue el último eslabón de un trabajo a conciencia que inició el Gobierno, desde que se declaró la Emergencia sanitaria. Primero fue una recomendación o sugerencia y finalmente la norma le puso un marco legal a la utilización de los elementos de protección que aún son resistidos por un sector de la sociedad.

El subsecretario de Seguridad y Justicia de Misiones, Ariel Marioni, confirmó en declaraciones a radio República que “durante el fin de semana tuvimos más de 300 infracciones en la ciudad de Posadas y en el resto de la provincia superamos las 200. “La mayoría de las multas fueron en la vía pública y en menor medida en los comercios, donde los propios comerciantes les piden a los consumidores que ingresen con el tapabocas”.

El funcionario recordó que “con la sanción de la ley, se estableció el uso obligatorio de protección facial, barbijo o tapaboca de todas las personas que se encuentren en lugares públicos o donde tengan contacto con otras personas. La norma establece una sanción pecuniaria para quienes no cumplen con esto. Y las fuerzas de seguridad tienen a cargo la fiscalización de constatar que se use el barbijo”. En consecuencia, “si se constata que una persona no está usando el barbijo, la policía labra la infracción de notificación inmediata. El infractor tiene dos días para abonarlo de manera voluntaria la multa por la infracción o se juzga administrativamente, como establece la ley. Esos fondos son exclusivamente utilizados y destinados para la prevención de la lucha contra los efectos de la pandemia”.

Marinoni recalcó que “acá todos somos sabemos que la conciencia social es lo más importante, porque todos sabemos lo que está pasando. Todavía no pasó la pandemia, no lo hemos superado, no existe una vacuna. La prevención es la única herramienta que tenemos para frenar la pandemia”. Y explicó que “las multas están fijadas en unidades fijas, es decir, comparadas con un litro de combustible premium. Y las multas van de 25 unidades fijas a 73 unidades fijas, según lo establezca el orden de juzgamiento”.

Cuando fue abordado sobre una de las actividades que todavía no recibió luz verde para comenzar a operar, como ocurre con el transporte interurbano, Marinoni explicó que “todavía no están habilitados aún, más allá de casos puntales como aquellos municipios que tienen colonias que depende de él y necesitan ese medio para movilizarse. Para habilitarlos, dependerá de la situación epidemiológica de la provincia.

Y por último celebró la medida del gobernador Oscar Herrera Ahuad de exigir certificado Covid negativo a los que ingresan a la provincia “porque nos permite regular el acceso, sobre todo los que vienen de zonas de mayores riesgos como Provincia de Buenos Aires o la Ciudad autónoma”.

