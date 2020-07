A pesar de su parálisis no se rinde y logró adaptar su vehículo para poder movilizarse solo 

Marcos Paré es un misionero que siempre le desafía a la vida. Cuando era niño le diagnosticaron que tenía una parálisis, pero nada le detuvo a tener una vida normal y dedicarse al deporte y tener su propio empleo. Hoy con el paso del tiempo le sigue desafiando a las pruebas que le pone la vida: quería poder conducir su propio auto y lo logró.

Paré es oriundo de Villa Bonita y hoy ya es un hombre. Tenía dos objetivos: ir al trabajo en su propio auto y poder ir a entrenar en su vehículo, hoy lo puede realizar gracias a las intervenciones que le realizó a su coche.



La limitaciones de la parálisis nunca fue un problema para Marcos, su pasión fue el deporte y el atletismo su especialidad. De joven compitió en distintas competencias y hasta recorrió el país con su bicicleta adaptada.

Al salir de la tierra colorada y competir en otros lugares siempre observaba que sus compañeros tenían su propio auto adaptado para poder movilizarse, algo que inspiró a Marcos. Comenzó a averiguar y lo primero que le ofrecieron fue un auto con caja automática y allí surgió el primer problema… Un vehículo con caja automática cuesta mucho dinero.

No quedó conforme y comenzó a buscar otras alternativas; primero obtuvo su moto adaptada y se podía trasladar a donde él quisiera. Pasó el tiempo y quería más, anhelaba conducir su propio coche.

Según relató Marcos, buscó, averiguó y tocó puertas preguntando cómo podía lograr adaptar su auto “me comenzaron a pasar datos y me contactaba con ellos, primero me pasaban un precio, luego otro precio y me decían que por ahí porque el auto era viejo no se podía adaptar”, comentó.

“Después busqué en Youtube adaptaciones y le pase el video de la adaptación a Nestor Chak de Campo Viera y me dijo que sí que no había ningún problema”, relató Marcos a Alem News.

Asimismo, Marcos contó que las barrillas que le han puesto para el embrague/acelerador y el freno se pueden sacar de los pedales y que otra persona sin discapacidad puede manejar tranquilamente.

Marcos debió esperar una semana y media para poder probar manejar su coche. El hombre vive en Villa Bonita, a pocos kilómetros de Oberá, pero trabaja en Campo Viera y los días de lluvia se le complicaba ir al trabajo en su moto.

“Tengo la moto adaptada pero los días de lluvia tenía que pedirle a un compañero que me lleve hasta el trabajo y después que me traiga de vuelta, entonces ahora con el auto ya me puede mover solo. También si tengo que ir a entrenar a Oberá puedo ir tranquilamente”, comentó Marcos, con una felicidad de que puede conducir su propio coche.

Al respecto de su actividad deportiva, tenía unos proyectos deportivos, pero debido a la pandemia del coronavirus tuvo que cancelar. Asimismo, Marcos comentó que año tras año se supera con el atletismo adaptado. “Cada vez me voy superando más, el año pasado conocí una chica en Neuquén, me invitó a correr la carrera de ciclismo y corrimos la unión de los 7 lagos, son 120 kilómetros, para mi era todo un desafío y yo hago atletismo y solo corro 10 kilómetros”, dijo Marcos.

Para finalizar, Marcos dejó un mensaje de reflexión para muchos jóvenes y adultos que se ven limitados por su discapacidad “Cada año vamos por una meta más grande, en el deporte y ahora con esto del auto”, concluyó Marcos Pore, quien ahora podrá movilizarse por donde quiera con su auto adaptado.

