Viajar con amigos o viajar en pareja después del aislamiento: descuentos y promociones para disfrutar Misiones con precios rebajados

Las promociones permiten reservar con descuento hoy y disfrutar del servicio desde la finalización del aislamiento y hasta fin de año o en algunos casos, hasta febrero de 2021. Te contamos todos los detalles

Turismomisiones.com, la única plataforma digital de turismo de Misiones, sigue impulsando su campaña de ofertas de compra anticipada con descuentos muy importantes, entre el 15% y el 40%, para servicios y paquetes flexibles, con fecha abierta, que pueden ser utilizados desde el fin de la cuarentena, en algunos casos con vigencia hasta bien comenzado el año 2021.

Con la llegada del 20 de julio, se piensa inicialmente en los grupos de amigos, teniendo en cuenta que venimos de meses difíciles como consecuencia de la pandemia.

“Todas nuestras promociones están pensadas para viajar una vez que el turismo se reactive. Ofrecemos promociones para hacer hoy una compra anticipada a precios económicos, y de esa manera los grupos de amigos ya pueden ir planeando su reencuentro” afirmó la Licenciada Leticia Pellegrini, responsable operativa de Turismomisiones.com, operada por Misiones Maravilla EVT legajo 1.466. “Pero también pensamos en las parejas, con escapadas románticas con descuentos, para volver a la naturaleza después de tantos días, y también como una forma de reencuentro de la relación, por qué no?».

¿Dónde iremos con amigos cuando termine el aislamiento?

Vamos al Moconá Virgin Lodge by DON: ¡Súper promo con 30% de descuento y desayuno, almuerzo, cena y excursiones incluidos!

La Reserva de Biósfera Yabotí es una de las áreas protegidas más grandes de la Provincia de Misiones, dentro de la cual se encuentran ubicadas otras áreas protegidas, como el Parque Provincial Moconá, donde están los impresionantes Saltos, y varias reservas privadas, entre ellas la de Mocona Virgin Lodge by DON.

En Mocona Virgin Lodge by DON se disfruta de senderos, cascadas naturales, arroyos y una piscina rodeada de árboles y plantas nativas. Cuenta con 14 habitaciones con deck privado y vista panorámica a la reserva. Vas a conocer la fauna, la flora y las aves de la selva, descubrir la maravilla de los Saltos del Moconá, contemplar el cielo estrellado, practicar deportes de aventura, respirar aire puro, degustar sabores autóctonos y vivir experiencias en pleno contacto con la naturaleza.

Condiciones de acceso a la promo:

-Reserva hechas hasta el 31 de agosto de 2020.

-Voucher con fecha abierta con 50% de anticipo.

-Válido hasta el 31 de enero de 2021.

-Definición de fecha y saldo con 72 hs. de anticipación, sujeto a disponibilidad.

Conocé más detalles y empezá a disfrutar haciendo clic acá.

Super Family Plan en Cabañas Saltos del Moconá en El Soberbio

Es un predio perfecto para el descanso y para dejar que la naturaleza te reinicie: un ambiente de selva muy cerca del centro de El Soberbio, sobre la Ruta 2, y a 70 km de los magníficos Saltos del Moconá.

Son 6 cabañas de estudio totalmente privadas con un distancia de más de 10 metros entre sí, con capacidades que oscilan entre 2 y 6 personas, todo equipado con una televisión Led de 70 canales, lavandería completa, productos de limpieza, alcohol en gel y spray de desinfectante disponibles para uso del huésped.

También cuentan con aire acondicionado, calefacción, estacionamiento privado y wi-fi. Así como servicio de restaurantes y bebidas, que sirve platos locales y tradicionales, preparados por la chef Yesica Lopez.

En estas cabañas vas a tener la posibilidad de disfrutar de lugares únicos, como el ′′Tour de los Saltos Selváticos′′ con aperitivos incluidos (comida y bebida), donde con tus amigos podrán tomar un baño o disfrutar del sonido de la cascada mientras esperas el almuerzo.

Las condiciones de esta promo para reservas de 2 a 6 personas son:

-Reserva hechas hasta el 31 de julio de 2020 en cabaña con desayuno y cena.

-Voucher con fecha abierta con 50% de anticipo.

-Válido hasta el 31 de agosto de 2020.

-Definición de fecha y saldo con 72 hs. de anticipación, sujeto a disponibilidad.

Conocé más detalles y hacé tu reserva haciendo clic acá.

3 noches al precio de 2 en Tacuapí Lodge, un lugar donde el tiempo no pasa

Tacuapí es un Ecolodge ubicado en Aristóbulo del Valle, a 160 km. de Posadas. Está rodeado de 120 cascadas y se encuentra a pocos metros del Parque Provincial Salto Encantado, uno de los más importantes de la provincia.

La promo incluye 3 noches de alojamiento en cabaña standard, en base doble, triple o cuádruple al precio de 2 noches, con desayuno, caminatas por los senderos y late check out incluidos.

Todas las cabañas del lodge están ambientadas acorde con el entorno y cuentan con decks privados con fabulosas vistas. Se encuentran retiradas del lobby internándose en la tranquilidad de la selva, favoreciendo la intimidad de cada grupo de pasajeros y para que circule el aire en etapas estivales. Están conectadas por senderos en deck de madera elevados sobre el piso, que serpentean el monte nativo, dando de esta forma facilidad y seguridad al traslado de los visitantes y permitiendo además la conservación del suelo y la circulación normal de las especies vivas por debajo del mismo.

En Tacuapí te vas a sentir parte de un Proyecto Ambiental basado en ecoturismo donde vas a descubrir la profunda relación del hombre y la naturaleza como una entidad energética. Tacuapi Lodge brinda una experiencia de contacto con el entorno natural y cultural de la región donde se emplaza, dirigida a aquellas personas interesadas en el disfrute y respeto hacia el ambiente.

En el lodge, disponen de WIFI GRATIS en el Loby y Restaurante, En cambio no hay televisores, ni plasmas, ni relojes, porque todo está pensado para el relax y el contacto pleno con la naturaleza.

Conocé más de la promo en este fantástico lugar haciendo clic acá.

Escapadas románticas, para disfrutar los dos solos

Escapada a Cataratas: Panoramic Grand Iguazú

Son pocas las palabras que se pueden agregar para relatar la maravillosa experiencia que se vive en uno de los hoteles más bellos de Puerto Iguazú. El Panoramic es un lujoso complejo con una vista inigualable de la unión del río Iguazú con el río Paraná.

Ubicado en un sector verde de la ciudad pero muy cercano al centro, ofrece las comodidades de la mejor hotelería del mundo, y cuenta con un parque rodeado de piscinas con solarium, baño romano y gimnasio.

Es el lugar ideal para una escapada de a dos, potenciado además por una Súper Promoción para parejas, que podés utilizar hasta el 28 de febrero de 2021:

-Aplica a reservas por una noche en habitación doble con desayuno, hechas hasta el 31 de agosto de 2020.

-Incluye cena que consiste en plato principal, postre y una bebida no alcohólica por persona.

-Es un voucher con fecha abierta con 100% de anticipo, al que le definís la fecha de tu viaje con hasta 5 días de anticipación.

¿Querés que te contemos un tip para aprovechar?

Como ya te contamos, la promoción estará vigente para ser usada hasta el 28 de febrero de 2021, razón por la cual, si reservás cuanto antes y te asegurás la disponibilidad… ¡podés usarla para la Noche de San Valentín del 14 de febrero!

Dale, no demores más. Ingresá acá y conocé todos los detalles.

Escapada a los Esteros del Iberá: Full day y noche de glamping en Portal Galarza

El glamping (glamour & camping) es un tipo de alojamiento que es tendencia a nivel mundial. La mezcla perfecta entre naturaleza y glamour dan como resultado un alojamiento donde la ecología y el bajo impacto visual predominan para hacerte vivir una experiencia única.

Sentí la experiencia de dormir en el exclusivo Glamping de Portal Galarza, una construcción realizada íntegramente con materia prima del lugar. Cañas, juncos y maderas de la zona se conjugan en una construcción que te invita a relajarte y vivir una experiencia de la que no te vas a olvidar. ¿Te imaginas disfrutar de un cielo invadido por estrellas en la terraza privada de la habitación y desayunar mirando los esteros?

El servicio de alojamiento nocturno en el glamping incluye:

-Alojamiento en habitación privada de 30 metros cuadrados;

-Terraza privada de 13 metros cuadrados con pérgola y hamacas paraguayas;

-Autoservice de infusiones disponible en la habitación;

-Desayuno en la habitación;

-Cena 3 (tres) pasos (elección previa al momento de efectuar la confirmación de la visita). No incluye bebidas;

-Gift de bienvenida;

-Check in 12:00 am – Checkout 10:00 am;

-Baño de uso exclusivo para huéspedes a escasos metros de la habitación.

El Full Day (que puede ser previo o posterior a la noche de Glamping) incluye:

-Recepción con mate, té, café, infusiones varias, tortas fritas.

-Caminata por los senderos y bosques nativos, acompañados por guías locales

-Toda la comida es casera. Hay menús especiales para vegetarianos y celíacos (Elección de menú al momento de realizar la reserva):

-Tiempo libre en el parque. Zonas de descanso, dentro de los bosques y frente a los esteros (hamacas paraguayas).

-Exclusiva Excursión Náutica en cómodas lanchas techadas

-Merienda: pasta frola, tortas fritas o torta, mate, té, café, infusiones varias.

Conocé precio y todos los detalles de esta escapada romántica al corazón de los Esteros, haciendo clic acá.

