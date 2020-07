Nicolas Franco, posadeño que está en tratamiento desde hace más de año por Leucemia en el Hospital Garrahan dio positivo para coronavirus junto a su madre

Nicolas Franco, el posadeño que recibió el trasplante de médula y que continúa con su tratamiento de Leucemia linfoblástica aguda en el Hospital Garrahan, en los últimos días, junto con su mamá, Silvana Díaz dieron positivo para covid-19.

Silvana Díaz. Radio Libertad

El jovencito, defensor del club Bartolomé Mitre, está en tratamiento desde hace más de un año en Buenos Aires. Nicolas quien se ganó el corazón de todos los misioneros con su valentía y su simpática sonrisa , continúa luchando para tener una vida normal y mientras espera ser trasladado para la tierra colorada, le hace frente al covid-19. En los últimos días, a través de las redes sociales, el padre anunció que Silvana y Nicolas dieron positivo para coronavirus.

Dos meses atrás, Nico, superó con éxito una operación de trasplante de médula, pero todavía le quedan unos meses para poder ser dado de alta y trasladado a la tierra colorada. Ahora a su lucha por Leucemia linfoblástica aguda, también se le suma el Coronavirus. Su madre, también fue hisopada dos veces y dio positivo. Según comentó la madre, Silvana Diáz, ella ya cumple 15 días de aislamiento en un departamento y Nicolas transita los primeros 7 días con covid -19.

“Dentro de todo estoy bastante bien, no me agarró tan fuerte. Los dos primeros días que estuve en el hospital si me agarró fiebre que me dolía todo el cuerpo y me dieron de alta, no podía estar con él”, comentó Silvana, en diálogo con Radio Libertad. Y añadió que perdió el gusto, el olfato y que todavía no se recuperó del todo.

Nicolás, se encuentra internado en el Hospital en compañía de su madre Silvana Díaz y de su padre Fernando Franco, pero el papa dio negativo dos veces al hisopado. Cabe mencionar que Buenos Aires es la provincia más castigada por el coronavirus.

“A Nicolas le pasaron plasma para que él pueda recuperar sus defensas porque convengamos que él no puede agarrar nada, la va llevando bien”, añadió la madre.

En tanto sobre su tratamiento, la madre comentó “hay medicaciones que él no pudo tomar como 15 días, y están viendo las punción para ver como sale, porque la anterior salió con algunas fallas, los médicos quieren creer que es de una medicación que no estuvo tomando. La médula está funcionando bastante bien”, comentó

Desde que inició la cuarentena, a Nicolas le hicieron 10 hisopados ya que el posadeño es un paciente de riesgo. “Ante cualquier fiebre le hacían hisopado. A mi me hicieron dos, uno para ingresar a la unidad de trasplante y después cuando levante fiebre, me hicieron de vuelta y di positivo”, comentó Silvana, quien cumple con el aislamiento en un departamento.

“Nos contagiamos en el hospital, con todos los cuidados que nos hacían tener, lavarse las manos cada rato, barbijo, medio raro pero bueno. El padre dio negativo, él hace un mes en el Hospital”, dijo Silvana.

Según comentó Silvana, la atención en el Hospital de Pediatría Garrahan es excelente y deben seguir un estricto protocolo para entrar y salir del nosocomio, pero que se veía venir al coronavirus ya que los médicos, enfermeros y personal de limpieza están constantemente allí. “En algún momento iba a pasar”, dijo.

Luego de recibir el diagnóstico positivo “me quedé en el departamento, no salí. Estoy esperando que los médicos me digan que tengo que hacer, porque no se si tengo que hacer otro hisopado para salir”, contó.

AR-EP