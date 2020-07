Papeles en el tiempo

La derrota de Andresito y la pérdida del carácter institucional de provincia de Misiones, cuya soberanía fue absorbida por el Paraguay, primero, y por Corrientes, después, se tradujo en la destrucción y/o dispersión de los documentos de aquel pasado.

Las cartas, los oficios y las proclamas que se conservaron se encuentran en archivos de toda la región: Buenos Aires, Corrientes, Asunción, Río de Janeiro, entre otros. Esto implica una enorme dificultad para la reconstrucción de la vida y la trayectoria del Comandante Andresito y de la provincia Federal de Misiones. Pese a ello, en los últimos años se produjeron algunos aportes de suma importancia historiográfica.

Encabezado del listado de tropas pertenecientes al regimiento de Dragones Guaraníes Occidentales.

El precursor de este rescate documental fue Aníbal Cambas, al que le continuaron, por citar a algunos, Edgar y Alfredo Poenitz, Salvador Cabral, Jorge Machón, Daniel Cantero y, en menor medida, quién suscribe. Cada nuevo documento que se encuentra y publica es como una pieza de un enorme rompecabezas que los misioneros estamos armando con paciencia.

Las listas de tropas pertenecientes al “Ejército de Guaraníes Occidentales” constituyen un aporte más en este esfuerzo colectivo. Fueron ubicadas en la sección “Contaduría” del Archivo General de la Provincia de Santa Fe, junto a otra documentación complementaria que sirvió de soporte para la reconstrucción de la campaña. Me tocó la tarea de abordar el tema en la tesis de maestría titulada: “Cuando una proclama cumple su mandato… 200 años después. Campaña del ejército Guaraní Occidental a Santa Fe (1819)”.

En ella figuran 184 nombres de los integrantes de tres compañías de Blandengues y tres de Dragones. Uno de los datos más interesantes es que estos listados reflejan la composición mestiza de las tropas, en donde hay una preponderancia de criollos entre los soldados (posiblemente correntinos reclutados a la fuerza durante la ocupación de Andresito de aquella provincia) y de guaraníes en los puestos de mando.

Entre los jefes de regimiento figuran Lorenzo Ticurei, importante oficial misionero, y Lorenzo Guacurarí, presumiblemente hermano o ahijado político del prócer. Los tocayos Lorenzo morirán el mismo día, el 27 de diciembre de 1819, en la batalla de la Quebrada de Belarmino y en defensa del artiguismo.

Firma de Lorenzo Guacurarí.

Al final de cada documento consta la firma del jefe del cuerpo. Este detalle permite ratificar y ojalá también clausurar ya definitivamente, la polémica en torno a la grafía del apellido de Andresito. Todavía hay quienes insisten en que la forma correcta de escribir el apellido es “Guazurarí”, con z, e, incluso, figura así en Wikipedia, lo que no hace más que propalar exponencialmente el error. La teoría de la grafía con z se funda en una consistente explicación lingüística, que puede resultar poética o indigenista, pero que no condice con la documentación disponible. Al igual que en los

dos casos documentados en que Andresito firma como “Andrés Guacurarí y Artigas”, ya que siempre firmaba como “Andrés Artigas”, en el caso de Lorenzo se repite la redacción Guacurarí, con c, algo que puede corroborarse en la imagen anexa.

Documentación en Archivo General de la Provincia de Santa Fe, “Contaduría”, Tomo XX, folios 3 al 9.

Tesis completa en: http://www.misionestienehistoria.com.ar/biblioteca

Por Pablo Camogli

P.E.--EP