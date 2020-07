El Leeds de Bielsa logró el ascenso a la Premier League y sus fanáticos llenaron las calles a pesar de la cuarentena

Fueron 24 meses de esfuerzo, sacrificio y frustración para llegar al objetivo. Eso explica el desahogo de los fanáticos de Leeds United que penaron 16 años en el ascenso inglés y hoy se dan el gusto de volver a la Premier League con el título de Championship incluido. Marcelo Bielsa, junto a sus dirigidos, se desahogó como hacía rato no se lo veía.

El reencuentro con el plantel blanco se dio en la zona de palcos del estadio Elland Road y las imágenes fueron publicadas por el sitio oficial del club de Yorkshire del Oeste. Los jugadores lo vitorearon, cantaron, lo abrazaron y saltaron con él, demostrando que el compromiso que exhibieron adentro de la cancha se trasladó también afuera de ella.

No bien consumado el ascenso por la derrota del West Bromwich de ayer, Bielsa recibió en la puerta de su casa a decenas de fanáticos que fueron a saludarlo y felicitarlo. En un inglés algo rudimentario, aclaró que no hablaba la lengua nativa y retribuyó los saludos: “Thank you, thank you”.

Hubo celebración masiva en las calles de Leeds pese a la cuarentena impulsada por el Gobierno británico. El dueño del club, el italiano Andrea Radrizzani, había recomendado a los fanáticos no reunirse para celebrar y de hecho los bares y pubs tenían prohibido transmitir por televisión los encuentros que implicaban el posible ascenso y título de los de Bielsa. Pero la alegría que los invadió los llevó a desoír los ordenamientos de las autoridades.

Cuando uno de sus ayudantes de campo le consultó tras el último entrenamiento: “Profe, ¿mañana día libre?”. Y Bielsa le respondió sonriendo: “Hoy, mañana, el lunes, el martes…”. Los jugadores estallaron con un alarido para festejar también el término de las prácticas.

La fiesta fue completa para el estratega rosarino que el martes cumplirá 65 años por haber sellado el título y ser campeón. Mañana el Leeds visitará al Derby County desde las 10 y luego cerrará su participación en la Championship en casa, contra el Charlton, el miércoles 22.

ZF-CP