Coronavirus: el nadador santafesino Santiago Grassi dio positivo

El argentino que reside y se entrena en Estados Unidos contó que se contagió y deberá aislarse durante 14 días, aunque padece síntomas leves.

El nadador Santiago Grassi, argentino clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio, grabó un video que se difundió en redes sociales en el que cuenta que después de realizarse el test, dio positivo de coronavirus. El joven de 23 años confirmó que deberá cumplir con el aislamiento obligatorio durante dos semanas.

El santafesino compite habitualmente en los 100 metros mariposa y que tiene el récord argentino, se estaba entrenando desde mayo en Auburn, Alabama, y tras haber pasado 70 días sin practicar en agua confirmó esta lamentable noticia en las últimas horas.

«Quería contarles y que se enteren por mí que esta mañana me fui a testear de coronavirus y dio positivo. El miércoles a la noche me acosté con una leve fiebre,, me sentía medio raro, por la mañana estaba muy débil, así que decidí llamar y hacerme el testeo. Hoy por la tarde me llegaron los resultados y dio positivo, asi que en los próximos 14 días voy a estar acá en casa cumpliend mi cuarentena», explicó el nadador.

«Para todos los que se preocupen por mí, mis amigos y los que me conocen, estoy bien, incluso mejor que ayer, pero en los próximos 14 días voy a estar alejado de todos, los voy a mantener al tanto. Y para los que por ahí están un poco preocupados por la enfermedad, al menos en mi caso no hay nada grave, me estoy sintiendo bien y por ahí un poco resfriado», expresó Grassi para llevar calma a todos sus seguidores.

