UTA Nacional anuncia que no habrá transporte en el interior del país en reclamo por deudas salariales

En un comunicado de prensa firmado por Roberto Carlos Fernández, Secretario General del Consejo Directivo Nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio se declara en estado de alerta y movilización.

Tras la reunión celebrada en Buenos Aires, los miembros del Consejo Directivo Nacional alertaron sobre preocupación por la falta de pago de salarios tanto en el transporte de pasajeros de larga distancia, como corta y media distancia del interior del país.

Argumentan que la demora en el pago de salarios, radica en que desde el Gobierno Nacional les informan que ya se envió el dinero de los sueldos vía ATN a las provincias y que, a su vez, son ellas las que se deben hacer cargo de lo que falta de los salarios.

“Fuimos a las provincias y los funcionarios provinciales nos informan que a tales fondos no los pueden destinar a transporte de pasajeros, que no somos una prioridad. En este esquema, avizoramos como destino un sistema con transporte operativo en el AMBA y la precarización del transporte de corta, media y larga en el interior, tanto del país como de la provincia de Buenos Aires”, reza el comunicado enviado a los medios.

En otro tramo de la misiva reiterando la falta de respuesta por parte de autoridades indican que “conforme la deuda salarial existente, no habrá transporte de pasajeros en el interior del país, y protestaremos y saldremos a la calle, ya que la pandemia nos preocupa, pero más aún el no poder llevar un plato de comida a la mesa de nuestras familias. No vamos a ser cómplices de la precarización, ni vamos a permitir ningún retroceso en el convenio colectivo. Nos declaramos en estado de alerta y movilización. Queremos cobrar nuestros sueldos y lucharemos hasta conseguirlo”.

Transporte: desde la Caemtap aseguran que “es imposible pagar aguinaldo”

Juan Manuel Fouce, presidente de la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Caemtap), sostuvo que tanto desde el sector como de la Provincia ya han estado estudiando un protocolo para el regreso a la actividad y precisó que solo hace falta reunirse entre los actores correspondientes para definir cómo y cuándo volverán.

Aseguró que, tal como pasó en Paraguay, “hace 30 días que registran solo un 15% de ocupación en el servicio interurbano. Las empresas van a sumarle a su situación caótica el gasto por el consumo de combustible porque al ser servicios públicos, deben ser prestados sí o sí. No es como en turismo donde si se llega al cupo recién ahí arranca el colectivo, en este caso así tenga un solo pasajero debe salir igual”.

El titular de la CAEMTAP aseguró que el panorama es preocupante y remarcó la necesidad de una mesa de diálogo con representantes del sector. “Hay empresas que no han podido recibir la ayuda del Gobierno nacional y hay otras que, si bien lo recibieron, fue solo el 50% del salario”, expresó.

Fouce apuntó a que, de apuntar al regreso de la actividad, las empresas deben recibir una ayuda extraordinaria que les permita, entre otros puntos, poner en condiciones las unidades móviles, las cuales también precisan de determinado mantenimiento luego de haber transcurrido tanto tiempo sin ser utilizadas.

Consultado acerca del pago del aguinaldo, aseguró que “hoy no podemos hablar de eso, al menos en la actividad privada. Es imposible sacar dinero para completar un salario, mucho más difícil sería pagar un aguinaldo”. Añadió que “la situación de ‘arranque’ va a ser muy difícil porque la gente no se va a trasladar. Entendemos que durante un tiempo habrá entre un 15 y 20% de ocupación, pero el porcentaje restante no se va a dar en un par de meses”.

Teniendo en cuenta que para reflotar la crisis en el transporte es necesario que la gente quiera viajar, Fouce anticipó que el sector no se verá “normalizado” sino hasta dentro de un año, a mediados de 2021. “Las personas no van a tener la misma confianza y tampoco hay un libro que nos diga qué va a pasar más adelante, por lo que es algo que repercute en todos los mercados”, apuntó.

GS

GS-CP+EP