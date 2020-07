«Proyecto Yaguareté» aclaró que el video es de un yaguareté filmado a contraluz por eso da la impresión que su pelaje es oscuro

RELACIONADAS Grabaron a un jaguar negro en el Parque Nacional Iguazú

El encargado de mantenimiento del Gran Meliá Hotel, se topó ayer con un yaguareté al salir de su trabajo. Desde su vehículo filmó al felino más grande de la selva misionera, que se encontraba caminando por la calle en cercanías al ingreso del Sendero Macuco del Parque Nacional Iguazú. A contraluz el pelaje del felino parecía oscuro, pero aclararon que «se ve que este es un individuo de pelaje manchado, solo que fue filmado a contraluz».

Ricardo Lucero- Radio Libertad

Ricardo Lucero es el ingeniero a cargo del mantenimiento del Gran Melia Hotel, y es quien tuvo la fortuna de cruzarse por segunda vez con un yaguareté.

En diálogo con Radio Libertad, Ricardo contó que ayer cerca de las 17.15, cuando salió de su trabajo rumbo a su casa en Wanda, «en los lomos de burro que están antes de llegar al Sendero Macuco, ví una sombra que me pareció que no era un animal habitual como monos o coatíes, que se suelen ver por ahí. Primero pensé que era una pantera negra por el color, pero cuando me acerqué más, me di cuenta que era una yaguareté,» expresó.

Y agregó que el miércoles de la semana pasada, un día que llovía mucho, cerca del control policial y de abasto, «en el cruce entre la ruta 101 y la 12, se me cruzó un yaguareté también frente al auto, pegó tres saltos y lo pude ver, me quedé impresionado, eran cerca de las 19 horas. Y ahora sí lo pude filmar, porque el de ayer estaba muy tranquilo, iba caminando tranquilo».

Ricardo comentó además que ante la ausencia de turistas en el Parque Nacional Iguazú es más habitual ver animales de gran porte, «se suelen ver coatíes, monos y algunos venados chiquitos, pero ahora se ven más venados más grandes, y he visto carpinchos y tapires, vi un tapir grande como una vaca» comentó.

También dijo que «hoy estamos tomando conciencia más que nunca de que la actividad humana tiene que ser respetuosa del medio ambiente porque entendemos que este es el hábitat de los animales, es su casa».

Por otra parte y en cuanto a la Ley de emergencia turística reclamada por el sector al gobierno nacional, manifestó «es muy necesaria, porque creemos que no se puede continuar más meses sin trabajar, estamos en una situación económica muy comprometida, muy crítica».

Proyecto Yaguareté

Por su parte, desde el Proyecto Yaguareté aclararon que en el video de Ricardo Lucero «se ve un yaguareté a contraluz y da la impresión que su pelaje es oscuro. Esto llevó a algunas personas a creer que se trataba de un individuo melánico (de pelaje negro). Sin embargo, al finalizar el video, se vé que es un individuo de pelaje manchado».

Y agregaron «los individuos melánicos de yaguareté son totalmente normales, pero poseen un gen que determina un aumento de melanina en su pelaje. Hasta el momento no hay registros confirmados por cueros o fotos de individuos melánicos en Argentina, pero existen algunos registros en regiones próximas y países vecinos».

El Proyecto Yaguareté busca asegurar la conservación de una población viable a largo plazo de yaguaretés y de las especies con las que él convive en el norte de Argentina.

Se centran en generar información sobre la situación de la especie, el estado de su hábitat y entender sus amenazas, para implementar medidas de conservación en la Selva Paranaense, en la Región Chaqueña y en las Yungas de Salta y Jujuy, y la reintroducción de la especie en la provincia de Corrientes.

PP-EP