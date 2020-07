La Colectividad Alemana de Misiones no quiere que se realice este año la Fiesta del Inmigrante

Desde la Comisión Directiva de la Colectividad Alemana de Oberá manifestaron que no están de acuerdo en que se lleve a cabo este año la Fiesta Nacional del Inmigrante. Proponen otras actividades para paliar los gastos, pero sin la marca de la Fiesta. Costos, momento inadecuado por la pandemia, cambio de fecha y exponer a los adultos mayores que son el corazón de la fiesta, son los motivos que los llevan a tomar esa postura.

“No tiene sentido hacer la Fiesta Nacional del inmigrante, no es momento. Además, los costos son altos para abrir, económicamente no es viable. Tampoco exponer a la gente mayor, son pocos y fundamentales para que la Fiesta siga existiendo, tenemos que cuidarlos”, afirmaron desde la colectividad.

Los directivos también se mostrarios contrarios a trasladar la fiesta a noviembre, como ya se viene planteando. “Consideramos que no es bueno cambiar la fecha, no es bueno que no tenga el nivel que siempre tiene la Fiesta”.

Para ello sugieren abrir cinco casas típicas por fin de semana, durante septiembre y así podrán trabajar las 15 colectividades, siempre evitando las aglomeraciones de personas.

