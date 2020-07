El Programa de Asistencia Técnica mejora la productividad de MiPyMEs de la región

Esta iniciativa es una prueba piloto que organizó APICOFOM en Misiones y norte de Corrientes, audita FAIMA y financia el Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE), área dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Desde la entidad foresto industrial se explicó que esta herramienta apunta a que “las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPyMEs) del sector puedan mejorar su eficiencia en diversos aspectos internos, como producción, gestión empresarial y ambiental, y procesos industriales y tecnológicos”.

Con ese objetivo en mente, APICOFOM convocó a profesionales ligados a la actividad y con experiencia en trabajo en terreno, y se seleccionaron 5 prestigiosos técnicos, referentes especializados en ingeniería industrial e ingeniería industrial de la madera, que se sumaron y trabajan con muy buena predisposición.

Además, se lanzó la propuesta entre las MiPyMEs asociadas y 20 empresas se sumaron a la convocatoria, en su mayoría, interesadas en contar con un asesoramiento profesional de esta índole pero sin posibilidades materiales de hacerle frente a esa inversión.

Promediando esta experiencia, el balance es muy positivo y superó las expectativas de todos los involucrados. Los profesionales destacan que los resultados para las empresas se verán en corto y mediano plazo sin grandes inversiones de capital.

Acuerdan que en su mayoría, las empresas necesitan reorganizar la disposición de las maquinarias y reubicar personal para lograr ser mucho más eficientes y productivos. También se apela a la automatización, a la agregación de valor como factores claves para ampliar los rendimientos industriales y la rentabilidad, y se subraya la importancia de programar el mantenimiento de las máquinas(trabajar sobre la prevención y no en la reparación) y de los elementos de corte, que son fundamentales para lograr la buena calidad del producto final.

Por su parte, desde las firmas más pequeñas se valora la iniciativa impulsada por la Cámara y financiada por el Estado Nacional porque de otra manera no se hubiera accedido a un aporte que cambia –en algunos casos- de manera radical su funcionamiento. Otro aspecto destacado es que el trajinar diario no permite ver la necesidad de replantear el funcionamiento interno, y –como manifestaron varios empresarios- la mirada acostumbrada a lo cotidiano no deja ver lo que hace falta cambiar, y un análisis externo y profesional pone en evidencia las deficiencias.

Valoran además que la mirada del profesional no apunta solo a incorporar tecnología que la mayoría de las empresas no puede adquirir por sus costos. Por el contrario, rediseñar el layout, reubicar personal, conocer en detalle nuestros costos reales, mejorar la eficiencia energética y pensar en cómo agregar valor; son algunos de los aportes más significativos.

Al respecto, APICOFOM destaca que esta iniciativa tuvo mucho éxito entre los asociados porque con pocos y accesibles cambios en la dinámica productiva se logran resultados de manera casi inmediata, en el marco de una incipiente reactivación.

Se estima que al finalizar este proceso (en el mes de diciembre de este año), las partes involucradas presenten un balance de lo actuado y describan las mejoras logradas, con el objetivo de evaluar una extender de programa nacional a diversos puntos del país, tomando la experiencia alcanzada por APICOFOM como modelo de gestión y puesta en funcionamiento.

FS-CP