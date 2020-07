Una mujer asegura que tiene una relación con el Pombero y la Policía apunta a que utilizan esta historia para encubrir el robo de ganado

¡Increíble! Los vecinos de Isabel Esquivel (62),de Ybycuí, Parguay viven asombrados y con el rosario en la mano desde hace tres meses, tiempo en que la doña asegura que tiene una relación sentimental y hasta sexual con el “Karai Pyhare” –como lo llaman en Paraguay al Pombero-.

La mujer contó a un medio de Paraguay que el Pombero la “hace más feliz en la cama que muchos hombres”.

Según relató la doña, el “Karai Pyhare” supuestamente la persigue desde hace varios años, pero que hace unos meses lo vio y que se “sintió atraída” por él.

“Desde que murió mi marido me sentí muy sola, él me trajo consuelo. Es tímido, poco a poco fue acercándose más y más, aunque muchos no me crean, él es muy bueno, me cuida toda la noche y en la cama me atiende bien. Nadie más puede verlo, solo yo, es mi ángel protector”, declaró la mujer.

«Petiso y celoso”

Isabel no quiso dar muchos detalles del aspecto del “Pombero”, pero asegura que “no es tan feo como dicen”. “Tiene mucho pelo y es petiso, pero yo no noto en él nada de malo”, dijo cortante.

“Es muy celoso, casi no habla, una vez vino a dormir mi cuñado en casa y casi ni un sueño durmió, toda la noche le perseguía, no le dejaba en paz, el techo parecía que movía todo, ni bien amaneció, se fue del susto”, relató la doña.

Preocupación

Sonia Esquivel, sobrina de Isabel, mencionó que vive “muy preocupada” por el caso de su tía, debido a que los vecinos ya comenzaron a hablar del tema y que algunos, incluso, amenazan con quemar su casa porque la llaman “demonia”.

“No sé qué creer, pero me preocupa mucho mi tía, de que habla con alguien a la noche, habla, pero lo grave es que muchos rumorean de ella acá ahora. Dicen que hizo un pacto con el demonio y que por eso asegura eso, otros le dicen Pombero rembireko”, señaló a EXTRA la allegada.

En tanto, algunos vecinos no le creen dicen que la doña “inventó” esta historia porque supuestamente estaría viéndose con un marido ajeno.

Tras el drama, los sobrinos de la mujer planean mudarla en unas semanas hacia Caaguazú.

Otros casos

Rubelio Santracruz (56), de Paraguarí, contó que hace unos meses el Pombero casi le perforó el intestino con un palo, luego de que lo “desafiara” mientras cazaba en un bosque de la zona.

Vilcia Mendoza (36), de Carapeguá, sostuvo que el Karai Pyhare le “obligó” a serle infiel a su esposo con su vecino. “Se apoderó de mi cuerpo, sentía algo fuerte, como si no me dominara, por eso lo hice”, indicó a EXTRA.

Mitos: “Los usan de excusa para joderle a la gente”

El suboficial César Suárez, de la Subcomisaría Cruce Boquerón, Chaco, contó que muchos van a realizar su denuncia de hurto o abigeo, culpándole al Pombero o a Malavisión.

“En esos casos interrogamos bien al denunciante y casi siempre encontramos indicios de que algún familiar le robó o que él mismo se autorroba para darle a su amante e inventa todo”, dijo el policía. Raúl González, sociólogo, contó que en el interior la creencia es tan fuerte que “lo usan de excusa para joder a la gente”.

“Lo vi y creo”

“Antes lo negaba, pero desde que lo vi hace unos años en un viaje al Chaco, lo confirmo, no hay que jugar ni con el nombre del Karai Pyhare. Él no es malo, si se encariña por vos te va a cuidar, para eso no tenés que hacerle enojar. Es un ser muy tímido”.

“Es un invento”

“No se puede creer en estos seres, son puros cuentos, es un invento, la gente no te cree en el coronavirus, pero bien cree en estas cosas. Si existieron, tal vez ya desaparecieron hace muchos años. Lo que pasa es que estas tradiciones solo están para asustar”.

