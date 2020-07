Misiones: sorpresiva medida de fuerza de choferes de bitrenes del Sindicato de Camioneros frente a los accesos de las plantas de Arauco en Piray y Esperanza

A última hora del miércoles se apostaron en el ingreso de las plantas industriales de la compañía para realizar una medida de fuerza por “incumplimiento” del acuerdo de un convenio con los trabajadores del transporte. El reclamo sería por mejoras salariales con un aumento del 30% por sus “condiciones especiales” de los choferes de bitrenes respecto a los choferes convencionales. Según explican desde la compañía forestal, desde este jueves no se permite la salida ni entrada del transporte con normalidad. Empresarios de servicios de transporte reconocen el reclamo pero consideran «inviable» aplicar el aumento. «Estábamos en una mesa de diálogo», explicaron.

Una concentración de choferes de transporte de bitrenes inició hoy en la zona norte, frente a las plantas industriales de Arauco Argentina SA en Puerto Esperanza y Puerto Piray, que fue “sorpresiva e inesperada” para los empresarios de servicios de transporte y para la compañía forestal.

“Teníamos una mesa de diálogo abierta y sana, estábamos discutiendo todos estos temas en las últimas semanas, que no son nuevos y necesitan solución, en un contexto económico y operativo difícil para todos. En mi empresa aplico sobre el salario de los choferes de bitrenes un 20% adicional por sobre los choferes convencionales, y esta medida la aplico desde el minuto uno que se habilitó este medio de transporte porque entiendo es una competencia que amerita reconocimiento, pero por sobre algunos ítems otorgamos aumentos, no por todos como reclaman hoy desde el gremio”, expresó en contacto con ArgentinaForestal.com el propietario de Forestal Garuaphé, José Vera.

El empresario aclaró sus diferencias respecto a la medida adoptada por los trabajadores. «No estoy de acuerdo con el reclamo que hacen, es muy alto un 30% de aumento para este servicio. No es viable. Tampoco estoy de acuerdo que se aplique el aumento solicitado a todos los ítems. La verdad me sorprendió hoy la decisión de protestar frente a la fábrica en Arauco porque las conversaciones estaban abiertas. Ahora todos nos perjudicamos al no poder trabajar”, expresó Vera.

El desacuerdo gremial abarcaría al personal de menos de una decenas de empresas de servicios de transporte que disponen de bitrenes en Misiones. El incumplimiento de un acuerdo, es lo que indican desde el Sindicato de Camioneros, es lo que derivó en la protesta. El gremio acompaña a los trabajadores en movilizarse frente a la compañía donde entregan la materia prima, como una modalidad de hacer ver su reclamo. “No es un bloqueo, están concentrados frente a la industria de Arauco como medida de fuerza, reclamando por el incumplimiento de un acuerdo firmado que no se está ejecutando”, precisó Alejandro Velázquez, secretario adjunto del gremio, en un breve contacto con este medio.

Foto archivo: gentileza Forestal Garuaphé

Los salarios de los choferes de bitrenes se establecen por Convenio Colectivo de Trabajo y habría condiciones especiales contempladas que hacen a su actividad y que no fueron atendidas en un convenio de partes, desde la habilitación del medio de transporte en la región, según explicó el sindicalista.

Los bitrenes son camiones con mayor capacidad de carga y más tecnología para que sean seguros. En la opinión del propietario de Forestal Garuaphé, quien además tienen experiencia en la profesión ya que fue transportista y chofer toda su vida, “no hay duda” que el personal capacitado en manejo de bitrenes merece un reconocimiento económico por la capacidad adquirida en estas nuevas unidades, que tiene características diferentes al transporte convencional. “Este es un tema que desde el 2018 se viene tratando, incluso con la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas y el Sindicato de Camioneros a nivel nacional, y se fue quedando pendiente la solución entre las partes. Pero en Misiones, en mi empresa siempre entendí este reconocimiento como justo, y otorgamos a los choferes un 20% adicional, porque considero que tienen que ganar más que aquel que opera un camión convencional. Hay una jerarquización al pasar por una capacitación, una nueva competencia, una especialización de manejo sobre un transporte más grande. No es lo mismo ocuparse de un camión que transporta 45 toneladas que uno de 75 toneladas. Esta es la diferencia, ya que se trasladan nuevas responsabilidades en ruta”, explicó Vera en la entrevista.

Este reconocimiento hasta el momento es voluntario entre las empresas transportistas. “No todas aplican este criterio”, aclaró el propietario de Forestal Garuaphé.

De todas formas, Vera marcó su visión respecto al conflicto y sostuvo que no está de acuerdo con el pedido de aumento de un 30% planteado por el gremio. “Es es un numero alto, que sobre ello además piden que se aplique en todos los ítems. Esto no es viable, y no me parece correcto tampoco, en mi opinión. Creo sí que es justo que un poco más que un chofer convencional se le debe reconocer, y por ello es algo que aplico con los choferes de mi empresa, pero repito, solo sobre determinados ítems. La discusión que plantea el gremio es sobre todo los ítems, y no estoy de acuerdo en eso. Por, llevamos una mesa de diálogo abierta que evidentemente cambiará a partir de esta situación donde el gremio interviene y el Ministerio de Trabajo”, expresó el propietario transportista.

Sobre el promedio de salario actual de un chofer de britenes, respondió que “en la actualidad, un chofer de larga distancia tiene en promedio un salario de 140 mil a 150 mil pesos, mientras que el de corta distancia cobra menos, porque trabaja y regresa a su casa”, indicó Vera.

El uso del medio de transporte mejora la rentabilidad a quienes demandan una logística de escala como es el caso de la forestal Arauco, en Misiones.

Reclamo de choferes de bitrenes

Desde la compañía indicaron que “el acceso a las plantas industriales de Arauco Argentina SA se ven afectadas por el conflicto entre el gremio y las empresas transportistas”. En la logística general de la compañía forestal, entre la combinación del flete en transporte de camiones de carga, ferrocarril, un porcentaje mínimo del total de sus operaciones se destina al flete de bitrenes, ya que siempre buscan lograr una combinación multimodal que permita mejorar su competitividad: “Más eficiencia a menor costo”, es la premisa de Arauco.

Lograr la habilitación de los bitrenes era una meta como una alternativa de transporte para reducir estos costos de fletes, para mayor seguridad en rutas y reducción de impactos ambientales desde Misiones a los puertos de Buenos Aires. Los tramos habilitados para la circulación de este medio de transporte fue después de un trabajo conjunto entre las autoridades provinciales, nacionales y del sector privado, que llevó más de dos años.

En paralelo, otra novedad que se dio en la jornada fue el haber restablecido la circulación del transporte de Ferrocarriles de Carga desde el ramal Estación de Garupá – Zarate, en Buenos Aires, después de dos años de inactividad.

El primer tres de carga partió al mediodía de este jueves 16, con 20 contenedores (de 27 toneladas en cada uno de los vagones) de pasta celulósica de Arauco, rumbo a Campana, Zarate. El objetivo de la empresa forestal es lograr incrementar en el tiempo el volumen de carga por ferrocarril, de darse todas las condiciones necesarias. “El tren será un 10% más económico que el flete en transporte de carga en camión, pero creo que lo más importante de restablecer las operaciones con el ferrocarril no es la reducción de costo lograda solamente, sino el hecho de haber generado una nueva alternativa para la logística de la provincia para todos los sectores productivos que necesitan movilizarse hasta los grandes centros de consumo a menor costo”, dijo por su parte Pablo Ruival, CEO de Arauco, en una reciente entrevista con Canal 12. “La empresa aporta la masa crítica para comenzar, pero cualquier productor podrá desde ahora sumar su carga al tren, que ofrece una mejora a la logística de la región”, remarcó el directivo.

En este sentido, mencionó la movilización de rollos de madera que se está dando en la región con destino a las exportaciones forestales a China desde los puertos entrerrianos.

Seguido, el ejecutivo hizo mención al reclamo del Sindicato de Camioneros de Misiones por un aumento para los choferes de bitrenes, sobre el cual expresó: «De mantenerse el reclamo, los bitrenes perderían funcionalidad ante el incremento de los costos», dijo. En este sentido, agregó que «el ferrocarril es una herramienta que asegura estar en los puntos de consumo a costos adecuados, a costos eficientes. Por eso, el ferrocarril es una buena noticia para la compañía, pero es una gran noticia para toda la provincia”, concluyó.

El “bloqueo” frente a industrias de Arauco

Mientras, en el norte de la provincia se presentó hoy el conflicto gremial por el reclamo de los choferes nucleados bajo representantes del Sindicato de Camioneros de Misiones.

“No se puede ingresar ni salir con mercaderías de la planta industrial de Celulosa, producto esencial en el marco de la cuarentena por COVID-19, y el desenlace del conflicto preocupa a la compañía”, indicaron desde Arauco.

“El reclamo gremial es un tema que ya venía preocupando a Arauco, frente a las ventajas que tiene esta modalidad de transporte de carga, capacidad de transporte, seguridad, ambiente. No fue sencillo lograr poner en marcha los tramos habilitados en la Argentina, y en la provincia, hubo mucho trabajo para ello, cuando en países de primer mundo hace varios años ya lo implementan. Pero los números no cierran si se tiene que dar respuesta al reclamo del gremio. Esta situación podría poner en riesgo su continuidad como alternativa”, aseveraron desde la compañía.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest