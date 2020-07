Este 17 de julio, el VI Congreso Regional de Marketing contará con la disertación del reconocido publicista argentino Santiago Olivera

El CEO de VMLY&R Argentina -la agencia popularmente conocida como Young- y ex presidente de la Asociación Argentina de Publicidad será una de las figuras destacadas en el VI Congreso Regional de Marketing organizado por la Asociación Misionera de Marketing con el auspicio, entre otros, de Misiones Online, Turismomisiones.com y Compras Misiones… Olivera participó de una entrevista en Radio Libertad y en esta nota te contamos todos los detalles acerca de sus declaraciones.

Este viernes se desarrollará una nueva edición del congreso anual impulsado por la Asociación Misionera de Marketing, con una modalidad 100% online. Allí, los socios de la organización y todos los interesados en participar podrán observar las disertaciones de referentes del mundo del marketing y la publicidad, entre los que se destaca el reconocido publicista Santiago Olivera.

Con más de 34 años de experiencia en el mundo de la publicidad, Santiago ha logrado desempeñarse en múltiples y reconocidas agencias de Argentina y el mundo, como Ratto/BBDO, Y&R, Pragma/FCB, DDB, Savaglio\TBWA y Draftffcb; ocupando diferentes posiciones de Ejecutivo, Supervisor, Director, Director de Grupo y Director General.

De cara a su participación en este Congreso de Marketing, que reunirá a profesionales de diferentes partes del mundo, Santiago fue entrevistado en Radio Libertad y allí pudo dar cuenta de su vasta experiencia en torno a la disciplina y comentar sobre sus logros y aspiraciones:

“Me acuerdo de una clase (en su época de estudiante) en la que el profesor nos preguntó: ustedes, ¿quieren tener su propia agencia o trabajar en la agencia de otro? Veintiocho personas levantaron la mano y optaron por tener su propia agencia, mientras que dos de nosotros no. En ese momento, el docente nos preguntó el porqué y yo le respondí que quería trabajar para las grandes agencias, porque ellas son las que tienen a los grandes clientes y hacen publicidad más llamativa; ese era mi deseo en aquel momento”.

Tras estudiar Publicidad en la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales, Olivera trabajó en pequeñas agencias publicitarias, luego se especializó en el área de Cuentas y Planeamiento Estratégico y comenzó a brindarles servicios a marcas muy importantes, generando campañas que lograron tener un fuerte impacto social.

Su pasión por la actividad publicitaria lo llevó a seguir estudiando (cursó la Maestría en Comunicación Institucional en la UCES), a involucrarse en el Consejo Publicitario Argentino (donde fue vocal), en la Asociación Argentina de Publicidad (donde es Director Titular y, entre 2010 y 2012, el Presidente más joven en los 85 años de historia de la AAP), INTERACT, la Unión de Agencias Interactivas (es Director Titular) y en el Consejo de Autorregulación Publicitaria (es miembro de la Comisión Directiva).

En la entrevista, Olivera fue consultado sobre las aspiraciones que tenia al ser un estudiante de la carrera de Publicidad, y entonces respondió:

“El desafío que tiene hoy la profesión es tan grande que nos mantiene súper interesados, desafiados y con ganas de ser parte de lo que significa la nueva disciplina que es ahora la publicidad. El estudiante que fui logró cumplir sus expectativas de trabajar con grandes marcas, pero lo que está sucediendo ahora supera las ambiciones que tenía: ¿Cuántas veces uno es parte de un cambio así de drástico? Nosotros quizás no nos damos cuenta porque nos está sucediendo, pero cuando pase el tiempo alguien va a decir ´hubo una época en la que apareció internet y todo cambió´, y nosotros estábamos ahí”.

Como lo comentó, Santiago atravesó con su desempeño profesional lo que fue la aparición de Internet y posterior avance de los diferentes y múltiples dispositivos móviles; herramientas que cambiaron por completo al sistema publicitario:

“Nunca hubiera imaginado que, con ese surgimiento, todo lo que estudié y practiqué durante mis primeros 15 años de carrera se iba haber alterado de la forma en la que se alteró. Miro hacia atrás y me considero un afortunado, porque si ello no hubiera ocurrido yo aún hoy –después de 34 años de profesión- seguiría realizando comerciales de televisión, avisos de gráfica y spots de radio”.

En el mundo de la publicidad, en el que la aparición de cambios es constante y no existe una teoría que los justifique ni indique como afrontarlos, una de los sectores en los que las mismas más se cuestionan y analizan es el de las academias, y en cuanto a ello el publicista también se refirió.

“A quienes se están iniciando en el mundo de la publicidad yo les diría que estudien todo lo que puedan estudiar, pero que sepan que todo eso que están estudiando fue generado bajo un modelo que no existe. Es bueno saberlo, porque es el fundamento de lo que está sucediendo, pero ya no funciona igual. El desafío está en saber que tienen que estudiarlo, pero entender que eso no les va a dar las respuestas ni las herramientas para poder operar en el mundo actual”.

Hoy en día, con más de tres décadas de trayectoria laboral, Santiago Olivera es reconocido como uno de los referentes profesionales del sector publicitario y quienes participen en el desarrollo del VI Congreso Regional de Marketing podrán observar su disertación –anunciada como una de las más interesantes- bajo el lema “El santo grial del 360”.

Además de él, también participarán en el evento otros importantes disertantes, entre los cuales se encuentran:

-Romina Rago –MOLINOS RÍO DE LA PLATA: Estrategia de comunicación de marcas en Pandemia.

-Agustín Quintás– GOOGLE Argentina: Consejos para destacar tu negocio con herramientas de Google

-Aldo Leporati – PORTER NOVELLI: La desinformación e infoxicación y su reputación en las marcas

-Sebastián Iorino – HEWLETT PACKARD: Productos a medida en tiempos a medida

-Ramiro Schemper – HYPNO: El futuro de la publicidad y cómo incorporar hologramas en una estrategia omnicanal.

-Marcelo Rodríguez – MARANDÚ COMUNICACIONES: La dinámica de la información On Line

-Alexandre Jorre – AMADEUS LATAM. Distribución multicanal en la industria del viaje

-Silvina Oliva – VALERIO OLIVA FORESTAL: Entrevista: Caso Local

-Sergio Guelman – PLASTIMI SRL: Entrevista: Caso local

VI Congreso Regional de Marketing “Estrategia 360 – La era omnicanal”

Viernes 17 de julio de 2020 – 13:30 horas.

Youtube Live

