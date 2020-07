Día Mundial de las Serpientes: “Las serpientes no reconocen a las personas como sus dueños, interactúan de otra manera”

Hoy, en el Día Mundial de las Serpientes, el objetivo principal es crear conciencia del valor de una especie animal que llama mucho la atención y a la vez es tan temida por las personas.

Nicolás Reinsch se considera aficionado a las serpientes desde hace mucho tiempo y tiene bajo su cuidado varios ejemplares. Uno de los aspectos que más destacables para él es la manera de estos reptiles de relacionarse con los humanos ya que “las serpientes no reconocen a las personas como sus dueños, interactúan de otra manera”.

Hay una creencia muy extendida y errónea sobre su letalidad y en numerosas oportunidades “las matan por las dudas”. Sin embargo tienen un importante rol en la naturaleza, porque “son controladores de plagas”, muchas veces en el campo las matan pero son las ratas quienes comen las producciones de los agricultores. Sobre la ferocidad de estos animales, Reinsch afirmó que “la única forma de que una serpiente muerda es por culpa del ser humano”. “Para que te muerda, la tenés que haber agarrado, pisado o no darle otra salida porque es imposible que la serpiente ataque sin razón”, concluyó.

Expuso que los registros sobre mordeduras de serpientes venenosas en el país son escasos y menos aún sobre muertes. Según una fuente que tiene del Instituto Nacional de Microbiología Carlos G. Malbrán donde llevan las estadísticas, las muertes en Argentina por mordeduras de serpientes no superan las 5 anuales.

En Misiones, una de las serpientes más conocidas es la Ñanduriré, una culebra que no es venenosa y se alimenta de caracoles y babosas. Se la puede ver en algunos jardines residenciales. A la veterinaria de Nicolás Reinsch suelen llegar muchas consultas de personas que las encuentran en sus hogares y quieren saber qué hacer en esa situación. Pero lamentablemente, muchas de esa búsqueda de asesoramiento llegan una vez que la serpiente está muerta, no suelen preguntar antes de actuar. En cambio, sí hay existen otras venenosas y en nuestra provincia están presentes varias especies de Yarará, Corales y una de Cascabel. “Las Yarará Crucera, la Yarará Chica son las que más accidentes ocasionan” opinó Reinsch. La mayoría de las muertes de serpientes que ocurren son a causa del miedo de las personas, son pocos los lugares donde se las mata para la comercialización.

Acerca de la existencia de mascotismo de serpientes, el entrevistado explicó que no está permitido dentro de Argentina el comercio de especies autóctonas de serpientes, pero sí lo está la tenencia de serpientes exóticas y es una práctica común tanto aquí como en otros países. Sus cuidados son sencillos, no requiere de mucho tiempo si las condiciones son correctas. Esos permisos son personales y no incluye la reproducción del animal ni su comercialización.

Nicolás Reinsch se dirige a distintos lugares para enseñar y concientizar sobre las serpientes ayudando a derribar los mitos que caen sobre estos inconfundibles animales.

D.A.