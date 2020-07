Desde inicios de la cuarentena, un Dj misionero hace bailar a miles de personas en todo el mundo

Se trata de Guillermo Atencio, quien con su especial “#ABailarDesdeCasa” ya logró ser retransmitido en más de 90 medios de comunicación distribuidos en diferentes países y este fin de semana espera alcanzar los 100.

Tiempo atrás, en medio de la cuarentena obligatoria, el reconocido Dj misionero Guillermo Atencio quiso llevar su música a cada hogar. Fue así como surgió #ABailarDesdeCasa, un especial que se transmite en vivo a través de su página de Facebook y gracias al cual hoy tiene la posibilidad de traspasar las fronteras.

Al principio sus sets eran retransmitidos por las radios locales, Radio Libertad entre ellas, pero rápidamente fue generando mayor alcance. Sus shows se realizan los días sábados y domingos, donde por entre cuatro y hasta siete horas recorre musicalmente los mejores éxitos de los ‘70, ‘80, 90’ y los 2000.

Según indicó en diálogo con Misiones Online, su impronta se basa “en el mismo concepto del primer día: llevar buena música, generar buenos momentos e interacción en cada hogar que se conecta”. Actualmente Atencio se hace escuchar en Argentina, Paraguay, Uruguay, México, Perú, Bolivia, Alemania, en las Islas Canarias y, recientemente, anunció la flamante incorporación de una radio en Sidney, Australia.

“Esta semana, a través de algunos contactos en Uruguay, llegamos a Sydney en Australia. También a otra emisora que se dirige hacia el público de habla hispana (Radio del Río de la Plata). Coordinamos la retransmisión de #ABailarDesdeCasa, pese a las extremadamente dispares zonas horarias: el set en vivo de los sábados es a las 20:00 horas y en Sidney son las 09:00 de la mañana del domingo”, manifestó.

Explicó que las características de sus sets se adaptan a un público internacional, inclusive debió modificar algunas cuestiones musicales para lograr alcanzar otros puntos y no estancarse en la mirada hacia un grupo específico. “No perseguimos fines comerciales, no ponemos publicidad. Intentamos llevarle buenos momentos a todos y eso no tiene precio”, afirmó.

De Misiones para el mundo entero

Guillermo Atencio.

El Dj expresó que entre radios FM, radios AM, plataformas digitales y canales de televisión, suman en total 97 medios de comunicación que cada fin de semana le brindan su espacio y le permiten llevar alegría a diferentes partes del planeta. “Seguimos abiertos a sumar más medios. Los que estén interesados pueden conectarse a través de nuestro Facebook así nos organizamos en cuanto a los aspectos técnicos”, precisó.

Sobre esa línea, aseguró que “sin dudas la transmisión en Facebook dejó de ser la inicial, ya que la mayoría de la gente nos escucha por las radios o nos ve en vivo por los canales” y se mostró positivo de cara a este próximo fin de semana, ya que espera alcanzar los 100 medios.

“Creo que para este finde llegamos a los 100. Muchos se contactaron con nosotros y nos manifestaron su intención de sumarse, simplemente están resolviendo temas de programación para ajustarse a las emisiones que duran bastante tiempo”, anticipó.

¿Cuándo puedo escuchar?

El Dj Guillermo Atencio presenta #ABailarDesdeCasa los sábados de 20:00 a 02:00 horas y los domingos de 20:00 a 00:00 horas (Hora Argentina) a través de su página de Facebook y sintonizando Radio Libertad, FM 93.7

A.B.V.