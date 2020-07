Montecarlo: tras 14 años de funcionamiento, cerró el único Aquarium de Misiones

Días atrás la propietaria liberó alrededor de 150 peces al río (unas 50 especies) y cerró las puertas del único Aquarium de la provincia. Explicó que ya no podía sostener su emprendimiento, «porque aunque no estemos trabajando, los gastos se siguen generando» indicó. Y contó que se reunió ayer con el intendente de la ciudad con quien dialogó sobre reactivar el lugar, «pero hay que considerar varias cosas, no será tan fácil, por ahora seguirá cerrado, veremos qué pasa más adelante» dijo.

Mariana Keller, propietaria del Aquarium Montecarlo que en este 2020 debía cumplir 14 añosde funcionamiento, manifestó con tristeza que días atrás liberó al río aproximádamente 150 ejemplares (unas 50 especies), «porque estamos desde fines de febrero sin trabajar, y aunque no estemos trabajando, los gastos siguen corriendo. Acá hay toda una infraestructura que mantener y eso cuesta dinero» explicó en Radio Libertad.

Mariana contó que el Aquarium contaba con unas 40 peceras que consumían electricidad, y que fueron sumando boletas que ella no pudo afrontar en los últimos meses, «la semana pasada me pasaron dos cosas: primero me llegó una intimación para que pague las boletas de luz que adeudo, y segundo me rechazaron la ayuda económica que había pedido que en teoría nos correspondía por el gobierno nacional a los emprendedores turísticos, así es que fue una sumatoria de cosas».

En referencia a si solicitó ayuda, dijo en diálogo con MisionesOnline que meses atrás se presentó al Concejo Deliberante pidiendo exhimición de impuestos y solicitando una persona que la ayude en el mantenimiento del lugar, porque ya no podía hacerlo sola por su estado de salud (atravesó una cirugía importante y tratamiento oncológico). Pero aseguró que no obtuvo respuestas, y decidió en las últimas semanas liberar los peces y cerrar las puertas del lugar.

Tras el cierre logró reunirse con el intendente de Montecarlo, «ayer me reuní con el intendente y me dijeron que van a hacerse cargo de las boletas de luz que no he podido pagar en los últimos meses, por un monto de 52 mil pesos, eso es una ayuda para mi, pero no me permite reactivar el Aquarium. Para que pueda reactivar hay que considerar varias cosas, no será tan fácil, por ahora seguirá cerrado, veremos qué pasa más adelante».

Y agregó «debería tener más apoyo, porque es el único Aquarium en Misiones. Yo necesito que se pueda trabajar en conjunto con el gobierno, porque siempre tuve ciertos meses en los que trabajaba (temporada alta: vacaciones de verano, de invierno, Semana Santa y octubre durante la Fiesta de la Flor) y con eso me tenía que sostener todo el año. Yo necesito tener gente todo el año para sostener mi emprendimiento y que sea rentable. También necesito alguien que me ayude en el mantenimiento del predio y la infraestructura porque no puedo sola con todo, y para tener una persona hay que pagarle, así es que varias cosas hay que considerar para reactivarlo, como dije antes, no será fácil».

Casi al borde de las lagrimas Mariana expresó que hicieron este emprendimiento con mucho amor «y el objetivo siempre fue dar a conocer la vida que hay en nuestros ríos, porque no se puede bucear en el río Paraná por ejemplo, así es que queríamos que esta exposición sea para dar a conocer la vida del río que no se ve, llegamos a tener 300 especies, algunas en peligro de extinción. Y disfrutábamos mucho cuando venían las delegaciones escolares, y también los turistas que venían a conocer, pusimos nuestro corazón en esto, mi hija creció acá adentro. Pero bueno, era imposible seguir en estos momentos y tuvimos que tomar esta dura decisión».

