Hackearon las cuentas de Twitter de Bill Gates, Barack Obama y Elon Musk

Los perfiles fueron usados para hacer una estafa con bitcoins. La red social informó que algunos usuarios no pueden tuitear o resetear su contraseña mientras analizan el incidente.

Las cuentas verificadas de Twitter de Elon Musk, Barack Obama y Bill Gates fueron hackeadas, en un intento por engañar a sus seguidores y realizar una estafa con criptomonedas. En ambos perfiles se publicaron mensajes que proponían una oferta «generosa»: que les manden 1000 en bitcoins para recibir 2000 a cambio.

Las publicaciones, que ya fueron eliminadas de ambos perfiles, incluían además la dirección de Bitcoin para hacer el pago. ¿Lo más insólito? Los hackers ya recibieron más de 50.000 dólares, según se puede chequear a través de Blockchain, ya que por la naturaleza de la plataforma las transacciones son públicas.

It's an actual wallet address and there are transactions happening. It's unclear if these transactions are legit. Scammers often seed their own scams to give them the appearance of authenticity. https://t.co/GUHEDaKNxu pic.twitter.com/xfhl3817xr

