Habló Oscar Thomas, el misionero que estuvo preso por la causa “cuadernos de las coimas” y reveló: “Cuando estuve en la cárcel pensé en suicidarme”

El ex director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá estuvo siete meses preso, fue excarcelado, pero continúa ligado al proceso y desde Misiones habló con una radio bonaerense. Contó presiones a su abogado para comprometer con sus declaraciones a Cristina Kirchner y aseguró: “No tengo nada de qué arrepentirme”.

El arquitecto de 65 años que durante 12 años estuvo al frente de la Eby, eligió el programa de Gustavo Sylvestre en Radio 10 para romper el silencio y referirse a lo que calificó de “injusta detención” en la causa conocida como “cuadernos de las coimas”, donde se investiga un supuesta asociación ilícita y delito de cohecho. Todo estalló a partir de la aparición de cuadernos que pertenecían al remisero Oscar Centeno, presunto chofer de Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación en tiempos de Julio de Vido. En esos escritos, figuraría el nombre del por entonces funcionario misionero.



Oscar Thomas en Radio 10

Consultado si se sintió presionado para declarar como arrepentido, Thomas aclaró que “presionaron a mi abogado. Cuando el doctor Juan Manuel Ubeira fue a averiguar de los cargos que se me imputaban, le dijeron que yo tenía dos opciones, O me arrepentía o iba preso. Y yo la verdad, no tengo nada de que arrepentirme”.

En las declaraciones radiales relató que “me banqué siete meses de cárcel injusta. Sufrí mucho. Nunca en mi vida pensé que me iba a suceder una cosa así. Bajé 20 kilos. Tuve episodios muy jodidos y hasta pensé en suicidarme”. Contó además que se encuentra “en tratamiento psiquiátrico” y denunció que “en la cárcel nosotros estábamos en un gran hermano porque era todo vidriado. Teníamos ocho cámaras. Tuve algunos episodios que no los puedo revelar porque son cuestiones que las voy a presentar con mi abogado como querellante en la causa del espionaje ideal”. Sin embargo, ante la insistencia periodística, manifestó que, durante su estadía en prisión, “aparecieron personas que vinieron a verme sin mi permiso. En la cárcel sólo te podían visitar personas que uno autorizaba, para ello primero le investigaban a esa persona, pero aparecieron personas sin permiso”, insistió.