Defensoría del pueblo pidió denunciar formalmente los reclamos ante las demoras en las paradas y la falta de frecuencia de colectivos

Los usuarios del Transporte Urbano Público manifiestan que deben esperar hasta más de una hora en las paradas de colectivos, debido a la reducción de pasajeros que hay dentro de las unidades para evitar aglomeraciones. El Defensor del Pueblo, Alberto Penayo señaló que realicen las denuncias de manera formal y que los reclamos ante los medios y las redes sociales no afectan a las empresas. “Necesito trabajar con el papel en mano, yo no puedo ir a la justicia y decir -me dijeron o me contaron- no, acá se actúa de manera formal para poder tener un buen resultado en los reclamos, sino quedaría todo en vano”, dijo Penayo.

En los últimos días, con la cuarentena un poco más flexibilizada, los usuarios del Transporte del Área Metropolitana (Posadas, Garupá y Candelaria) manifiestan que deben esperar mucho tiempo para retornar a sus hogares e incluso deben salir más temprano de sus domicilios para llegar temprano al trabajo.

Cabe señalar que los conductores de las empresas de colectivos que brindan servicio en el área metropolitana, tienen la obligación de reducir la cantidad de pasajeros y no pueden llevar gente parada y así evitar aglomeraciones dentro del transporte público. Con esta modalidad, los usuarios deben esperar hasta más de una y solicitan más frecuencia de las unidades.

Entre algunos puntos que tiene el protocolo de los colectivos urbanos, uno que especifica la reducción de pasajeros, no deben ir parados. A raíz de eso, aquel pasajero que no haya podido ingresar dentro de la capacidad habilitada deberá esperar otro autobús.

Alberto Penayo, el defensor del Pueblo de la ciudad de Posadas recomendó a los usuarios acercarse a la Defensoría del Pueblo sobre la Calle Sarmiento 1979 y realizar la denuncia formal para que él pueda continuar con los pasos para solicitar algún informe de frecuencia de colectivos.



“La gente tiene y puede reclamar, pero deben formalizarse porque después dentro de la instancia del sistema administrativo judicial si no hay papeles la denuncia no tiene peso y no sirve de nada”, apuntó Penayo.

Las quejas se dan puntualmente en algunas líneas que transitan en la zona céntrica de la Capital provincial, donde los usuarios manifiestan que deben esperar hasta una hora para volver poder tomar el colectivo y que además, la población no respeta las filas que se arman cuando llega el micro.

“Solicitó que quienes tengan dudas y reclamos se acerquen a la Defensoría del Pueblo, pero que vengan y me precisen información. Lo que necesitamos para avanzar son precisiones de qué líneas y en qué trayecto están disconformes con el servicio”, sostuvo.

Además, el funcionario explicó que no han recibido ningún tipo de reclamo formal por parte de los usuarios y que no pueden actuar y solucionar las “quejas” por la demora en las paradas del transporte público.

“Para formalizar la denuncia o el reclamo deben ingresar a: www.defensoriaposadas.com.ar y dando click en “Hacé tu reclamo” o bien llamando al 0800-555-1050 o vía WhatsApp al 3764721000”, recordó.

“Desde mi lugar no tengo ningún reclamo, sino yo actúo y solicitó informe inmediatamente, en la defensoría del pueblo no existe ninguna denuncia formal”, reiteró

Seguidamente, Penayo remarcó que entiende el descontento de la gente, pero que deben entender que sin denuncias o reclamos formales no pueden actuar. No obstante, indicó que la única posibilidad de actuar de oficio es que haya un reclamo masivo.

Penayo remarcó que las denuncias también tienen que ser enviadas al municipio, al área de Movilidad Urbana. “La carta orgánica establece que el Intendente y su gabinete debe controlar el servicio de transporte público”, comentó.