Proyecto de ley busca crear un comité contra la usura que controle la circulación de dinero en negro en Misiones

Un proyecto de ley, presentado por el diputado Javier Mela del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Legislatura busca crear el Comité Ejecutivo Contra la Usura que se ocupe de controlar la circulación de dinero no declarado que se presta en forma irregular, con intereses usurarios, en diferentes ámbitos y que por ello está en una zona gris no regulada que por ende tampoco tributa al erario público.

Javier Mela- Cadena Express

El autor del proyecto comentó que “desde el bloque de la UCR estamos aportando herramientas, alternativas, sobre sectores que merecen ser regulados, no todos los sectores tienen que ser regulados por una ley y también ponerle una mirada a un enorme flujo de dinero que normalmente circula en negro, que el Estado provincial no percibe por ello que es el tema que nos preocupa, el dinero público que debe hacerse cargo de la Salud, Educación y Seguridad siempre falta”.

Agregó Mela que el proyecto apunta a crear un Comité Ejecutivo Contra la Usura que va a estar integrado por los profesionales del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Acción Cooperativa, Ministerio de Gobierno y Fiscalía de Estado de la provincia, “la idea central es apuntarle a ese sector que hoy opera y trabaja en la marginalidad y operan fuera del circuito financiero, también por la imposibilidad que tiene cualquier persona física para acceder a un préstamo”, aseguró en diálogo con la emisora posadeña Cadena Express.

Explicó el legislador que “ante esta dificultad que tiene la gente de acceder a un crédito, afloran una gran cantidad de sectores informales que se dedican a esta actividad y traen más perjuicio que beneficio porque los intereses que cobran son muy altos y muchas veces vemos que esas conductas vienen de la mano de coacciones y circunstancias casi delictivas a que son sometidas las personas que obtiene esos créditos y por alguna razón no pueden pagar”.

Para el autor del proyecto es una problemática multifuncional y multicausal, “entendemos que el Estado misionero no ha puesto la mirada sobre esto y este proyecto intenta aportar como una idea que puede ser enriquecida con otras miradas desde la Comisión de Presupuesto donde se tratara, sería bueno que venga a la comisión la gente de Rentas (hoy Agencia Tributaria Misiones), Fiscalía de Estado, Ministerio de Gobierno y abordemos una problemática que no podemos mirar para otro lado porque está pasando”.

Agregó que “hay un entramado que tenemos que ver como Estado porque los orígenes de estos fondos no se conocen, de donde provienen, no quiero arriesgar si son de origen delictivo, pero no son fondos que circulan y que tributan por ello”.

De aprobarse el proyecto, estimó el diputado Mela, que la reglamentación de la ley tiene mucho para hacer y precisó que “el objetivo el múltiple, reconocer que estamos ante amplios sectores de la población que no pueden acceder al circuito financiero legal por las condiciones que exigen y es un llamado de atención para los bancos” y admitió que “si bien hay que reconocer que la provincia a través del Fondo de Crédito Misiones está tratando de cubrir esa circunstancia, no alcanza, la intención es buena hay sectores pyme a los cuales llega es una buena iniciativa, pero entendemos que leyes como esta apuntan a complementarlo”.

EP/E.J.