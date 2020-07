Matrimonio igualitario: desde la vigencia de la ley hace 10 años, se realizaron menos de 90 uniones en Misiones

La titular del Registro Provincial de Personas, Virginia Alejandra Soto, indicó que todavía las personas en relaciones igualitarias no dan el paso legal del matrimonio y optan por el concubinato.

Virginia Alejandra Soto. Santa María de las Misiones

La titular del Registro Provincial de las Personas señaló que en el aniversario de la promulgación de la Ley de Matrimonio Igualitario el número de personas que accede a este derecho es menor.

«En Misiones hay muy pocos matrimonios igualitarios estábamos entre los 85 en toda la provincia, desde la vigencia de la Ley».

Recordó que la vigencia de la ley fue el 15 de julio del 2010.

Demanda y solicitudes de uniones en Misiones

Sostuvo que en la tierra colorada nunca fue como un boom. «Siempre habían consultas, pero no una gran demanda».

Soto agregó que no hubieron años picos donde haya un incremento sustancial. «Es como una meseta, son muy pocos y creo que este año no tenemos ninguno, a pesar de que el 14 de febrero tuvimos un boom de matrimonios como 124 y ninguno fue igualitario».

Añadió que siempre trabajan bajo el sistema de turnos previos porque ser requiere la documentación y preparar previamente el acta.



La titular del Registro Provincial de las Personas sostuvo que «como ciudadanos celebramos la amplitud de los derechos, porque era algo que se venía siguiendo. Tenemos casos de extranjeros que vienen a casarse a la Argentina porque en sus países no hay el reconocimiento a esos derechos».

Agregó que la promulgación de la Ley es la respuesta a un reclamo.

Resaltó que aunque se tardó un poco en regularse las inscripciones de nacimiento de los niños nacidos por la técnica de reproducción asistida que según Soto viene a fortalecer y consolidar el proyecto de familia de los matrimonios igualitarios. «Se están ampliando varios campos y una de las cosas que quedó pendiente y creo yo que se hará una norma especial en la Argentina que es el caso de la subrogación de vientre».

En relación con los divorcios igualitarios, señaló que de los 80 solo han registrado uno.

«Lo mismo sucede con los trámites de identidad de género, porque no tenemos muchos cambios. Hemos visto que aún no dan el paso legal. Hay muchas parejas en concubinato que no optan por el casamiento».

Dio el sí antes de que existiera la ley. Luego intentaron invalidar su casamiento, pero el tiempo -y el Congreso- le dieron la razón. Cachita Arévalo tenía 75 años.

La militante por los derechos LGBTI Ramona «Cachita» Arévalo, protagonista del primer matrimonio entre dos mujeres, murió en el 2018 en la Ciudad de Buenos Aires por una enfermedad cardíaca. Tenía 75 años.

La noticia fue confirmada por la organización LGBTI 100% Diversidad y Derechos.

Arévalo y su pareja, Norma Castillo, hicieron historia en 2010 al casarse en Buenos Aires cuando todavía no había sido aprobada la ley de matrimonio igualitario.

Lo lograron a través de un amparo judicial y se convirtieron en la primera pareja de mujeres en dar el sí en América latina, apunta el diario Página 12.

La pareja se conoció en 1971 cuando ambas tenían 28 años y estaban radicadas en Colombia. Su relación comenzó enseguida pero recién se volvió visible 20 años más tarde cuando una estaba divorciada y la otra era viuda.

De regreso al país, Arévalo, nacida en Uruguay, y Castillo, que es argentina, se convirtieron en militantes por los derechos LGBTI.

Arévalo estaba abocada junto a Castillo a la defensa del centro cultural El Socavón, ubicado en su casa de Parque Chas, que está en peligro de ser clausurado.