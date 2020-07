El titular de la Agencia Tributaria Misiones se refirió a la paulatina reactivación de la actividad económica, “cuidando a los misioneros”

Rodrigo Vivar, titular de la recientemente creada Agencia Tributaria Misiones (ATM), si bien admitió que aún son momentos difíciles para la recaudación tributaria por la fuerte caída de los primeros meses de la cuarentena, se mostró optimista sobre la paulatina reactivación de la actividad económica en la provincia que, destacó, se realiza cuidando a los misioneros, mostrándose además de acuerdo con el rechazo de los comerciantes a la propuesta de apertura de compras online en Encarnación que es entregarían en la cabecera del puente.

Recordó Vivar que cuando comenzó la cuarentenas en el mes de marzo había una gran incertidumbre porque se venía de una etapa con cambio de autoridades y mencionó que en estos meses “estamos hablando de una caída de la actividad económica en torno a un 30-35%, en comercio, industria, agropecuaria y la recaudación que está atada a la actividad económica también se vio resentida”.

Mencionó que desde la Agencia a su cargo “hacemos foco en una fuerte política de fiscalización de aquellos contribuyentes que no tributan como debe ser, pero ese foco lo ponemos en las grandes empresas, multinacionales algunas, que están emplazadas en Córdoba, Buenos Aires, en Rosario y que por ser nosotros una pequeña provincia ingresan mercaderías y algunos no están inscriptos o no declaran y debería ser agentes y no lo son y todo eso perjudica al misionero porque lo que no tributan los de afuera tienen que tributar los de adentro”, relató en diálogo con la emisora Cadena Express.

Agregó Vivar que “nuestra política está enfocada en eso, en cuidar al misionero y en términos de actividad económica, desde la presidencia de Cámara de Representantes de la provincia se pensó en una salida binaria de esta cuarentena, cuidamos a los misioneros pero a la vez vemos como ir reactivando paulatinamente la actividad económica”, mencionando que en abril ya se fueron adhiriendo diferentes rubros y esta semana sector turístico, “todo se fue haciendo paulatinamente para que la actividad económica vaya mejorando y consecuentemente la recaudación”.

Consultado sobre la versión de una propuesta del gobernador de Itapúa sobre habilitar la compra online de posadeños en comercios encarnacenos y la fuerte oposición de la Cámara de Comercio de Posadas, el funcionario se mostró de acuerdo con la postura de la CCIP, destacando que “si bien el consumo se vio disminuido, lo que se consume se consume acá, es consumo misionero, es producción misionera, argentina, es comercio argentino y por supuesto que al quedar el dinero aquí vuelve a recircular también y permite que la rueda económica se active y consecuentemente la recaudación”.

Sobre los programas Ahora destacó que es fruto de un trabajo coordinado y en equipo que además menciono que se nota una mejora en las declaraciones juradas de comercio e industria que se fueron incrementando de abril en adelante como consecuencia de la fuerte política de reactivación del consumo que tienen los programas Ahora.

Además Vivar recordó que en abril cuando se anunciaron las 10 medidas para acompañar la salida de la cuarentena de las 10 medidas anunciadas 6 fueron medidas fiscales, “lo que habla de un trabajo coordinado de este equipo misionerista que nos lleva a ponernos en contacto con otros organismos”, mencionando un trabajo que vienen desarrollando la ATM mcon el IPRODHA para automatizar la exención del Impuesto Inmobiliario a aquellos contribuyentes que fueron adjudicatarios de una vivienda para que no tengan que concurrir a tramitarla sino poder otorgarle de forma automática.

También mencionó un trabajo con los intendentes por el Impuesto al Parque Automotor (IPA) que es un impuesto compartido para automatizar el cobro, para digitalizarlo, “implementamos la plataforma de pago online que tuvo muy buena recepción en los contribuyentes. Vamos además a incorporar la herramienta de pago con código QR que se está desarrollando”.

