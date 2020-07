Chespirito reveló por qué decidieron levantar su exitoso programa del aire: “Después se dieron cuenta de que era un error”

Antes de su muerte, Roberto Gómez Bolaños había realizado una entrevista con Marley en la que dio detalles del abrupto final del popular ciclo que logró conquistar a miles de televidentes en todo el mundo.

Roberto Gómez Bolaños fue el creador de personajes inolvidables como El Chavo, El Chapulín Colorado y El Doctor Chapatín, entre otros. Su exitoso programa humorístico logró conquistar el corazón de varias generaciones de diferentes países que hasta hoy lo recuerdan con mucho cariño a pesar del paso del tiempo.

En el ciclo Por el mundo de este domingo, Marley recordó uno de sus viajes a México y la entrevista que le hizo a Chespirito antes de su muerte, el 28 de noviembre del 2014. Durante esa charla, el actor y productor habló de la popularidad que tenía el sketch de El Chavo del Ocho en la que retrataba “una sociedad chiquita” con los diversos personajes y situaciones que ocurrían en la vecindad.

“Yo había hecho un script (guión) de un niño pobre, a el le puse Chavo. (También estaba) La Chilindrina y Quico que era el (personaje) más rico. Era rico en comparación con El Chavo, ya que Doña Florinda le daba todo lo que hiciera falta aunque ella tuviera que trabajar. Y Don Ramón no pagaba la renta, eso existe en esos lugares designados conventillos, pero también en el mejor barrio de la ciudad. Todos los personajes cobraban mucho interés recibiendo el cariño de la gente, hicieran lo que hicieran”, señaló Gómez Bolaños.

Además, el artista explicó por qué Televisa decidió levantar de un día para el otro su programa a pesar de que se había convertido en un clásico de la televisión: «La empresa decidió suprimir toda la barra humorística y sustituirla por telenovelas que estaban teniendo un auge muy grande. Después se dieron cuenta de que era un error, pero mientras tanto había salido mi programa”.

Antes de que finalizara el ciclo, Roberto había sacado el sketch del Chavo y no le avisó a ninguno de los actores. En una reciente entrevista con El Run run del espectáculo, María Antonieta de las Nieves recordó el fatídico día en el que se enteró que ya no podría interpretar a La Chilindrina y comenzó una batalla legal para poder seguir realizando este personaje, ya que Chespirito tenía los derechos.

“Mi personaje ya existía antes de hacer El Chavo. La Chilindrina como tal, la niña ya existía, había hecho dos o tres programas con ese personaje. Él me dijo que buscara la oportunidad a ver si me lo daban. Lo que el nunca pensó que en Televisa me dieron la oportunidad después de 2 años de estar luchando”, señaló la actriz.

Recientemente, anunciaron que realizarán una biopic sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños que saldría al aire en el 2021. Tanía Benítez, una de las productoras del proyecto, confirmó a los medios mexicanos que el proyecto avanza y que se encuentra en la etapa de preproducción. “El aislamiento nos ha permitido explorar y ver qué queremos recrear”, afirmó. La ficción se apoyará en la autobiografía Sin querer queriendo, publicada en 2006. La producción estará a cargo de THR3 Media Group, de la que forma parte Benítez y Grupo Chespirito.

Fuente: infobae.

A.C.