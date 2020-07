Las agencias de turismo retomarán sus actividades pero anticipan que la recuperación será lenta

Para el presidente de la Asociación Misionera De Agencias De Turismo (AMAT), regional de la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turimo (FAEVYT), Hecto Dopazo, el enfoque de sus servicios será el de la reprogramación de los viajes, debido a la poca certidumbre que se tiene en este contexto de pandemia.

Hector Dopazo, presidente de la Asociación Misionera De Agencias De Turismo (AMAT), regional de la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turimo (FAEVYT) y titular de Mara Turismo sostuvo que «el turismo fue de hecho el primero (de los rubros) que se paró y el último en volver y a partir de mañana logramos la autorización».

Si bien rescata el gran paso de poder abrir sus puertas, señaló que la recuperación del sector todavía va a demorar.

«El hecho de que arranquemos mañana no quiere decir que todo vuelva a la normalidad. No tenemos muchos de los servicios conectos y otros están muy limitados , por lo tanto la actividad de las agencias de viaje hoy en día se va a focalizar en la reprogramación de los servicios pendientes y reubicar a los pasajeros con los que no se pudo definir fechas de viaje y voilver a retomar contacto con los operadores», dijo Dopazo.

Añadió que las negociaciones con los clientes está más orientada a la reprogramación de viajes.

«En general la mayoría de la gente reprogramó sus viajes con antelación y otros viajes más complejos se debió esperar tener las condiciones de las hotelerías y prestadores de servicio y se logró reformular, más no reconfirmarlos porque dependemos de otros factores».

Viajes de egresados

En relación a los viajes de egresados, Dopazo señaló que la FAEVYT, el Ministerio de Turismo y Salud de Nación están trabajando en conjunto para poder autorizar los viajes de los chicos.

«Los grupos estudiantiles representan un desafío muy grande porque representan grupos con mucha gente conjunta, van a estar medianamente concentrados más allá que se respeten los protocolos, pero habrá un montón de chicos en un mismo lugar y en distintas instancias. Se pretende o es una intención y se está hablando de la posibilidad de desarrollar en los últimos meses de este año o en los primeros del mes que viene, pero todavía no hay algo confirmado».

Ayuda al sector turismo

En relación a la ayuda de Nación explicó que muchas de ellas accedieron a las ATP y otras a los créditos.

«Cada uno fue tomando y adaptando según las necesidades que tenían, tomando créditos o ayudas del Gobierno. A pesar de las ayudas tenemos un montón de cosas por resolver, muchos meses con ingresos cero nos deja en una situación difícil».

Precisó que la ayuda de las ATP es buena, pero solo cubre una parte del salario y hay otros gastos pendientes.

Sobre Misiones, específicamente en la zona centro afirmó que no tienen conocimiento de cierres de agencias.

Reconoció que las ventas de paquetes de viaje, aún deberían tomarse con calma hasta que las condiciones sean más claras.

«Creemos que las ventas se pueden hacer a partir del 1 de septiembre en adelante que es lo que el Gobierno está tomando como reinicio de las actividades, pero hay que tomarlo con mucha mesura y cuidado porque aún no se sabe cuál es la totalidad de los servicios recomendado».

Dopazo afirmó que se está pensando primeramente en turismo interno. «Hay posibilidades de vender servicios en función a esta reactivación que anunció el Gobierno de Misiones».

Sobre las tarifas de los paquetes, explicó que tratarán de mantener los precios. «Inclusive algunas compañías aéreas y hoteles tratarán de presentar ofertas para volver a mantener los servicios».

SPM