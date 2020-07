Reflexión del Pastor David Decena: «La iglesia que Dios busca V- Sardis, la iglesia despierta»

Lo primero que Jesús marcó a Sardis es que tenían fama de estar vivos pero estaban muertos. Uno de los problemas más grandes de la iglesia es la hipocresía. Mostramos algo que no somos y eso nos roba la capacidad vivir una vida de fe genuina. Cuando caminamos con apariencias, es porque quizás le dimos lugar a la religiosidad, a la que solo le interesa mostrar algo, descuidando la esencia. Lo más importante que tenemos para dar es lo que somos en nuestra esencia.

Apocalipsis 3:1-6 NTV : «Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de siete aspectos y las siete estrellas: Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. ¡Despierta! Fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio, y retenlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que él dice a las iglesias».

La característica que salta a la vista en la iglesia de Sardis es que Dios busca una iglesia despierta. ¿Qué significa “despierta”? Alguien que no está despierto está dormido. Mientras dormimos no tenemos actividad. Un ser humano promedio duerme solo para descansar lo necesario, retomar fuerzas y salir el resto día a continuar con sus actividades. El mensaje a la iglesia de Sardis es el más duro de todos. Jesús los estaba confrontando con su realidad: ¡Era una iglesia muerta! Se habían quedado dormidos y ahora estaban en problemas, pero todavía tenían esperanza. Veamos a través de la carta que Jesús mandó a Sardis, algunos principios que nos mantendrán despiertos como iglesia.

1) Hipocresía/ el fin de la iglesia

Lo primero que Jesús marcó a Sardis es que tenían fama de estar vivos pero estaban muertos. Uno de los problemas más grandes de la iglesia es la hipocresía. Mostramos algo que no somos y eso nos roba la capacidad de vivir una vida de fe genuina.

Cuando estamos caminando con apariencias, es porque quizás le dimos lugar a la religiosidad; a la que solo le interesa mostrar algo, descuidando la esencia. Lo más importante que tenemos para dar es lo que somos en nuestra esencia.

1 Samuel‬ ‭16:7‬ ‭NTV.

Si lo que Dios mira es el corazón, ¿por qué nos preocupamos más por lo que verá la gente? Quizás lo que no estamos percibiendo es que le tenemos más temor al ser humano que a Dios, y esto es un problema para ser la iglesia que Él busca.

Lo anterior no significa no cuidar nuestro testimonio, como también nos muestra la Biblia, sino tener sabiduría para ver lo que es realmente importante.

La hipocresía ha detenido la obra del Espíritu Santo en la iglesia a lo largo de la historia, por eso debemos rechazarla. Todo hijo hipócrita está muerto y necesita despertar. Es preferible que nos presentemos delante de Dios con nuestras fallas y problemas para ser transformados por Él, que permanecer en nuestros errores tapando lo que somos con una mentira. Es como barrer la mugre del piso debajo de la alfombra ¡No funciona!

Dios nos llamó a ser una ciudad en lo alto de una colina, y el mundo espera que nuestra santidad sea tal, que podamos brillar sin problemas. ¡Que todos puedan ver en nosotros la integridad que tuvo Jesús!‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

2) Administración/ la sabiduría de la iglesia

Una iglesia despierta es una buena administradora de lo que Dios colocó en sus manos. Por lo que Jesús le dice a Sardis, solo les quedaba un “poco”, que debía ser fortalecido para no terminar muriendo también. Si quedaba solo un “poco” es porque habían perdido mucho. Para entender mejor este principio entendamos que todo en el Reino pasa por la administración. Por eso Jesús dijo en Mateo‬ ‭25:23‬ ‭NTV: “Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. ¡Ven a celebrar conmigo!”. ‭‭

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Practicar el principio de la fidelidad en lo poco para ser puestos en lo mucho, habla de la sabiduría de la iglesia. Cuando la iglesia es sabia, cuida lo que tiene y no lo desperdicia. Necesitamos ser responsables con lo que Él puso en nuestras manos; porque nadie más que nosotros mismos, daremos cuentas el día de mañana por ello.

Tenemos que saber ser fieles con lo poco que tenemos, porque la misma fidelidad nos elevará a otro nivel de capacidad. Entonces, fortalezcamos lo que tenemos. Fortalecer significa cuidarlo, regarlo, valorarlo, y dedicarle tiempo.

Si hay que fortalecer algo, es porque corre peligro. Así que si ya perdimos algo en el pasado, necesitamos ser sabios con lo que nos queda. Si no perdimos nada, pero sabemos qué hay más, seamos sabios administradores de lo que ya nos fue confiado.

Si fuimos puestos sobre mucho, no nos descuidemos, ni demos lugar al orgullo, para que podamos ser puestos aún sobre más. Nuestra actitud nos puede llevar a lugares inimaginables en el Reino.

3) Enfoque/ la claridad de la iglesia

Otro de los consejos de Jesús a Sardis, clave para mantenernos despiertos, es no perder el enfoque. Jesús les transmite este mensaje respecto a tener claridad en su visión con dos consejos prácticos, el primero: volver al principio.

Este retorno al primer amor, tiene mucho de lo que hablamos en el primer mensaje de esta serie, en la carta a la iglesia de Éfeso. Es muy normal perder la noción de las cosas más básicas que nos acompañaron en el tiempo en el que conocimos a Jesús si nos descuidamos en nuestro estilo de vida.

La amnesia (o falta de memoria) en el pueblo de Dios ya acompañó a Israel, y le trajo muchos problemas. El Señor no sabía cómo hacer que recordaran lo que Él había hecho por ellos y esto los llevó a cometer error, tras error.

Cuando se nos tiene que recordar las cosas que hacíamos al principio, es porque nos cuesta mantenernos enfocados en lo que es correcto. En el principio tuvimos un cambio radical en nuestro estilo de vida, que nos llevó a una nueva manera de hacer las cosas. ¡No podemos retroceder! Solo los que se duermen pierden las actitudes que tuvieron al comienzo de este camino.

Como si esto fuera poco, Jesús resalta positivamente a algunos entre la iglesia de Sardis que no se habían manchado la ropa pecando. Otra vez está hablando de enfoque. Pecar básicamente es errar al blanco. Vivir en santidad, es darle en el centro. Cuando le damos lugar al pecado es porque estamos desenfocados del estilo de vida que fuimos llamados a vivir, y eso nos trae problemas.

‭Hebreos‬ ‭12:1-2‬ ‭NTV‬‬. Pero, ¿cómo nos mantenemos enfocados? El escritor de Hebreos tiene un consejo que no pierde vigencia: fijar la mirada en JESÚS. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Jesús es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Es nuestro modelo en alegría, entrega, sacrificio y perseverancia. Y es quien hoy está reinando, dándonos acceso a nosotros a reinar junto con Él. ¡Necesitamos mantener nuestra mirada fija en Él! Esta es la única manera de no desenfocarnos en la vida cristiana.

Si permanecemos con nuestra mirada puesta en Él, todo el tiempo sabremos cómo proceder, aun cuando atravesemos circunstancias negativas. No hay posibilidad de desánimo y derrota para un hijo de Dios que sigue el ejemplo de Jesucristo, nuestro campeón. Todo lo que sea ajeno a su persona, nos hará perder el rumbo al que fuimos llamados.

Pero si mantenemos nuestra mirada fija en Él, terminaremos venciendo en todo. ¡No hay manera que un seguidor de Jesús enfocado en su persona se duerma! Va a vivir despierto a la realidad del Reino de Dios y verá el respaldo del cielo en todo.

Que Dios te bendiga, te guarde de todo mal y tengas una semana de completa victoria!

Pastor David Decena

Centro Familiar Cristiano Eldorado