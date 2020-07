Violaron y embarazaron a una nena de 11 años: detuvieron al tío de la menor

El tío de la menor fue imputado por el abuso y violación. El jefe comunal y un ex diputado opinaron que el hecho se escapó al control «Hay cuestiones culturales diferentes», sostuvieron.

Una nena de 11 años fue violada en un contexto de extrema pobreza y quedó embarazada. La Justicia detuvo a su tío y a su abuela. El hecho ocurrió en el pueblo bonaerense de Fortín Olavarría, ubicado en el partido de Rivadavia, a unos 500 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

El caso salió a la luz el 30 de junio, cuando la nena sintió dolores en la panza y fue llevada hasta el hospital Municipal de Rivadavia, localizado en la ciudad cabecera de América. Allí, los médicos advirtieron que estaba embarazada, transitando el octavo mes de gestación.

Luego, un familiar de la menor radicó una denuncia contra el tío de la víctima, un joven de 18 años que fue imputado por abuso con acceso carnal, agravado por ser encargado de la guarda de ella. La abuela de la nena también fue detenida acusada de encubrimiento, ya que en un principio dijo que dos encapuchados habían atacado a la menor.

La noticia se divulgó rápidamente entre los vecinos de Fortín Olavarría se congregaron la semana pasada en la plaza San Martín de la localidad para reclamar justicia.

Pero la polémica se acrecentó en las últimas horas luego de que el intendente municipal, Javier Reynoso, considerara que el lamentable hecho se enmarcaba en un “asunto familiar” y hasta llegó a considerar que se trataba de un “desafío cultural” a erradicar.

Similares fueron las declaraciones del ex diputado nacional, Sergio Buil, quien es nativo en de la localidad de América. “No conozco el caso directamente, hay cuestiones culturales diferentes. Cuando viene una familia que no es de nuestro distrito, viene de otro lugar donde las costumbres son diferentes”, sostuvo el ex legislador de Juntos por el Cambio.

A su vez, Buil dijo que “no compartía las manifestaciones” que se habían realizado en la ciudad en pedido de justicia, porque generaba una “revictimización de la niña”. “Lo que sucede intrafamiliarmente, es muy difícil de detectar”, añadió.

(Minuto Uno)