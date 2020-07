Herrera Ahuad: “Estamos en una situación de mucho equilibrio que debe perdurar para transitar los tiempos más difíciles de la pandemia”

El gobernador de Misiones se refirió a la situación epidemiológica que en números se muestra favorable, “pero no quiero que levantemos una bandera que todavía no la tenemos en alto. Esta pandemia es difícil, no hemos salido de ningún lugar, solo equilibramos para tener actividad económica, recreativa, institucional medianamente como cada uno lo quiere tener”. Anticipó que trabaja con su gabinete en tres líneas para seguir focalizando actividades que incluye apertura de parques provinciales, turismo interno y transporte interurbano e insistió en que las clases “volverán cuando tengamos la seguridad de que los chicos pueden regresar a las aulas”.

Oscar Herrera Ahuad en FM de las Misiones

En una extensa entrevista en FM de las Misiones, el primer mandatario provincial remarcó que su gestión seguirá focalizada “en el equilibrio que necesita este tiempo de pandemia. Debemos seguir trabajando con mucha responsabilidad social, no hay nada ganado todavía en materia epidemiológica. Estamos en el camino de llevar una cuestión equilibrada, entre la salud y la economía y en eso el pueblo misionero nos tiene que seguir ayudando”. Contó que, desde que se instauró la obligatoriedad del pasaporte sanitario para ingresar a Misiones, “ha disminuido mucho la gente que ha llegado a la provincia, sobre todo de la zona de Buenos Aires”.

Herrera Ahuad explicó que tras la apertura de las Cataratas para que los ciudadanos de Puerto Iguazú puedan visitar el Parque Nacional, “seguiremos evaluando y focalizando actividades que deben ser siempre muy medidas. Cada apertura que vamos teniendo, la vamos trazando en función a cuánta gente se moviliza y recién a los 7 o 10 días tenemos el impacto sanitario de eso”. Puso como ejemplo “las 40 mil personas que se movilizaron en el día del padre en Posadas, el impacto fue aceptable, sin aparición de casos y eso alienta a que podamos focalizar la actividad en el Parque Nacional”. Y dijo que “sin apurarnos, estamos evaluando para el próximo fin de semana, la apertura de Parques Provinciales que va a generar una movilización interlocalidad. Luego pensaremos en un turismo interno donde la movilización sea mayor y deberíamos tener una focalización de transporte interurbano. Vamos a hablar con Nación para ver cómo lo implementamos, porque las medidas de seguridad no son beneficiosas en materia económica para los que realizan el transporte. El empresario tiene menos ganancia porque tiene que transportar la mitad de la capacidad”.

El uso del barbijo

Otra medida que tomó Herrera Ahuad en plena pandemia del Covid-19 fue, con el acompañamiento de la Cámara de Diputados, la ley de obligatoriedad del uso del barbijo, la que defendió “porque no sólo nos estamos cuidando del coronavirus, sino también de diversas enfermedades. Un 54% de las enfermedades respiratorias han disminuido en este invierno en Misiones y eso es una hermosa fortaleza que tenemos. Las medidas de distanciamiento, han impactado en disminuir los casos de enfermedades que también generan muchos muertos”.

Insistió en que el uso del barbijo “es fundamental, porque está demostrado científicamente que donde se utiliza, disminuye mucho el grado de contagio del coronavirus y otras enfermedades”.

En otro tramo de la entrevista radial, el gobernador anunció que las gestiones por la abultada deuda que tiene la Nación con Misiones en materia de caja previsional, “comenzaremos a cobrarla. Justamente la semana que viene vamos a firmar un convenio con Fernanda Raverta, la directora Ejecutiva de Anses, para el pago de la deuda de 2017 que son unos 700 millones de pesos aproximadamente y un monto similar que corresponde al año 2018, que lo vamos a invertir en diferentes programas para seguir reactivando la economía de la región”.

Consultado acerca de la dinámica de testeos que lleva adelante Misiones para detectar contagiados de coronavirus y el comportamiento epidemiológico en toda la provincia, el gobernador manifestó que “para nosotros el monitoreo tiene que ser día a día. Con esto de la obligatoriedad de certificado Covid negativo para ingresar a la provincia, ahora se realizan muchos más testeos. Pero el test hay que hacerlo en aquellos lugares donde hay mucha gente, por ejemplo, cajeros de supermercado, el personal de estaciones de servicio, personal de salud que es el más expuesto, o las fuerzas de seguridad”. Y admitió que, desde el gobierno de Misiones, “solicitamos los test rápidos que desarrolló el Conicet”.

La vuelta a clases

El retorno a las aulas es la gran incógnita con relación al comportamiento del coronavirus en Misiones. Es que más allá de los anuncios que hizo la Nación y de la intención del ministro de Educación Nicolás Trotta de que provincias que tienen menos casos, deben regresar paulatinamente a las aulas o con algún esquema mixto que contemple presencialidad y virtualidad, Herrera Ahuad no se corrió un centímetro de su discurso. Hace un tiempo había declarado que, cuando haya seguridad sanitaria para los chicos, volverán las clases. Este sábado repitió el mismo concepto y lo amplió contando que “tenemos un comité de crisis conformado que evalúa día a día la curva epidemiológica. En ese comité de crisis hay científicos calificados, personal sanitario, el vicegobernador Carlos Arce, integrantes del gabinete educativo y cada día hacen un análisis de la situación. Cuando ese grupo me dé certezas de que los chicos pueden regresar a las aulas, las clases van a volver”.

Herrera no puso fecha y ni siquiera un mes tentativo, “se habla de agosto que es el mes que ha puesto la Nación para volver, pero cada distrito tiene su propia realidad epidemiológica. Insisto, cuando el comité de crisis me diga cuándo podemos volver, vamos a comenzar las clases”.

Con relación a la economía, el titular del Poder Ejecutivo misionero reconoció que a pesar del impacto que provoca la pandemia, “en los momentos más difíciles hemos afrontado todas las obligaciones de la provincia gracias a un esquema ordenado que tenemos”. Se refirió sucintamente a la reunión virtual que mantuvo con el Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación Matías Kulfas, “a quien le planteé tener un incremento en los valores de la yerba mate para que se reactive la cadena productiva. El precio de góndola quedó apretado con relación a la salida de molino”.

Sobre el presupuesto provincial del año en curso, que fue diseñado en otros tiempos, sin pandemia, Herrera reconoció que “estamos trabajando con el presidente de la Cámara de Diputados, el ingeniero Carlos Rovira para acomodarlo. Igual, cuando se armó este presupuesto, se puso el mayor porcentaje en el área social (63%) educativa y sanitaria, lo que nos permite un desarrollo acorde a estos tiempos”.

El gobernador agradeció el compromiso ciudadano para transitar juntos la pandemia y dijo que “debemos seguir trabajando con mucha responsabilidad social, no hay nada ganado todavía en materia epidemiológica. Estamos en el camino de llevar una cuestión equilibrada, entre la salud y la economía y en eso el pueblo misionero nos tiene que seguir ayudando. No quiero que levantemos una bandera que todavía no la tenemos en alto, esta pandemia es difícil, no hemos salido de ningún lugar, solo equilibramos para tener actividad económica, recreativa, institucional medianamente como cada uno lo quiere tener”.

Advirtió que “solo el advenimiento de las vacunas nos va a ir dando la normalidad a la que toda la sociedad quiere llegar que es el de la convivencia. Se va a dar con el tiempo”. Repitió que, en Misiones, “estamos en una situación de mucho equilibrio y que debe perdurar para transitar los tiempos más difíciles de la pandemia”. Y remató diciendo que “si llegamos hasta acá es porque la sociedad hizo los deberes. Y hay que seguir así”.

DG