Es falso que en Italia se haya encontrado la cura para el coronavirus

Una vez más se hace viral una falsa noticia (Fake news) sobre el descubrimiento de una supuesta cura para el coronavirus, esta vez e Italia.

Circula en Facebook y en WhatsApp una cadena que afirma que médicos italianos encontraron la cura para el coronavirus: “Italia derrota al llamado COVID-19, que no es otra cosa que ‘coagulación intravascular diseminada’” (trombosis). Y la forma de combatir el virus, o sea su curación, es con los “antibióticos, anti-inflamatorios y anticoagulantes” (sic). Y agrega que “nunca se necesitaron los ventiladores, ni de la unidad de cuidados intensivos”. Esto es falso.

Si bien es cierto que se encontraron signos de trombosis en pacientes fallecidos por la enfermedad COVID-19, esto no significa que la enfermedad no provoque una neumonía grave ni que los pacientes no necesiten ser hospitalizados en Unidades de Terapia Intensiva ni requieran el uso de respiradores, en los casos más severos.

En Facebook, la cadena fue compartida más de 3 mil veces. Además, llegó en reiteradas oportunidades al número de WhatsApp de Chequeado (+54 9 11 3679-0690) y al correo de este medio (info@chequeado.com) para ser verificada.

El Mensaje falso que circula por las redes

EN ITALIA POR FIN SE ENCONTRÓ LA CURA PARA EL CORONAVIRUS

Los médicos italianos, desobedecieron la ley mundial de la salud OMS, de no hacer autopsias en los muertos del Coronavirus y ellos encontraron que NO es un VIRUS sino una BACTERIA la que produce la muerte. Esta hace que se formen coágulos en la sangre y causa la muerte del paciente.

Italia derrota al llamado Covid-19, que no es otra cosa que «Coagulación intravascular diseminada» (Trombosis)

Y la forma como combatirlo o sea su curación, es con los “antibióticos, anti-inflamatorios y anticoagulantes”. ASPIRINA, Lo que indica que se había estado tratando mal a esta enfermedad.

Esta sensacional noticia para el mundo lo han producido médicos italianos al realizar autopsias a cadáveres producto del Covid-19.

Algo más, según patólogos italalianos. «Nunca se necesitaron los ventiladores, ni de la unidad de cuidados intensivos».

Por lo tanto en Italia se inició el cambio de los protocolos, ITALIA SE REVELA Y LEVANTARIA LA LLAMADA pandemia mundial por la OMS, esta curación ya los Chinos lo sabían y no informaron POR HACER NEGOCIO.

Fuente: Ministerio de Salud de ITALIA.

COMPARTIR QUE SE ENTERE TODO EL MUNDO QUE NOS HAN ENGAÑADO Y ASESINADO A NUESTROS MAYORES !!! @italiarevelacurardelcovid19

OJO ALERTA

Transmitan esto a toda su familia, vecindad, conocidos, amigos, colegas, compañeros de trabajo…etc. etc.. y su entorno en general…:

Si llegan a contraer el Covid-19 …el cual no es un Virus como nos han hecho creer, sino una bacteria… amplificada con radiación electromagnética 5G que produce también inflamación e hipoxia.

Van a hacer lo siguiente:

Van a tomar Aspirina de 100mg y Apronax o Paracetamol…

Porqué?… porque se ha demostrado que el Covid-19 lo que hace es coagular la sangre, haciendo que la persona haga cuadro de trombosis y la sangre no fluya y no oxigene el corazón y los pulmones y la persona fallezca rapidamente por no poder respirar.

En Italia mandaron al carajo el protocolo de la OMS y le hicieron la autopsia a un cadáver que murió por Covid-19…cortaron el cuerpo, abrieron los brazos, piernas y las demás secciones del cuerpo y se dieron cuenta que las venas estaban dilatadas y la sangre coagulada, todas las venas y arterias llenas de trombos, impidiendo que la sangre fluya normalmente y lleve oxígeno a todos los organos, principalmente al cerebro, corazón y pulmones y acabe muriendo el paciente,

ya sabiendo este diagnóstico el Ministerio de Salud de Italia cambio inmediatamente los Protocolos de tratamiento contra el Covid-19…y comenzo a administrar a sus pacientes positivos Aspirina de 100mg y Apronax…, resultado: los pacientes comenzaron a recuperarse y presentar mejorias y el Ministerio de Salud dio de alta y mando a sus casas a más de 14.000 pacientes en un solo dia.

URGENTE: transmitan esta información y haganlo viral, aquí en nuestro Pais nos han mentido, con esto de pandemia, lo único que nuestro presidente sale a decir todos los días son datos y estadísticas pero no dar esta información para salvar a los ciudadanos, será que también estará amenazado por las élites?…no lo sabemos, de repente todos los gobiernos del mundo, pero Italia se salto la norma…porque ya estaban desbordados y en caos grave de muertes diarias…, ahora la OMS…sera demandada mundialmente por encubrir tantas muertes y el colapso de las economías de muchos países del mundo… ahora se entiende porque la orden de INCINERAR o enterrar inmediatamente los cuerpos sin hacersele autopsia…y los etiquetaban de altamente contaminantes…

Está en nuestras manos llevar la verdad y la esperanza de salvar muchas vidas…. DIFUNDIR EN TODAS LAS REDES URGENTE!!!!! por eso el gel antibacterial funciona y el dióxido de cloro … Toda la PANDEMIA es porque quieren vacunar y chipear, para asesinar a las masas para controlarlas y reducir la Población Mundial.