Bill Gates explicó por qué «vamos a ganarle al covid-19»

El fundador de Microsoft, Bill Gates aseguró que «vamos a ganarle al coronavirus y seguiremos avanzando contra otras crisis sanitarias».

El multimillonario estadounidense se dijo «optimista» la lucha contra el coronavirus, y pidió distribuir los medicamentos y las vacunas a quienes los necesitan y no a los que más paguen.

«Vamos a ganarle al covid-19 y seguiremos avanzando contra el sida y otras crisis sanitarias». agregó.

Dijo que los investigadores «están haciendo grandes progresos. Se están desarrollando mejores herramientas de diagnóstico para identificar a los infectados. Las inversiones van a los bancos de medicamentos antivirales, una rama de la ciencia donde había infrainversión».

Lea más: Coronavirus: Bill Gates dio un duro diagnóstico y evaluó quién merece la vacuna

«Si dejamos que los medicamentos y las vacunas vayan a los que ofrecen más, en vez de a las personas que más los necesitan, tendremos una pandemia más larga, más injusta y más mortífera», dijo el fundador de Microsoft, en un mensaje de video en una conferencia virtual internacional sobre covid-19, que se celebró como prolongación de la conferencia sobre el sida, también virtual.

Lea más: El gobierno de Trump compró casi todo el stock de tres meses de un medicamento que combate el coronavirus

«Necesitamos líderes para tomar decisiones firmes para una distribución basada en la equidad y no sólo en factores relacionados con el mercado», agregó en un video grabado en Seattle.

El filántropo, dedicado a la lucha contra las epidemias, destacó que la pandemia había interrumpido las cadenas de suministro de medicamentos, incluidos los del sida, lo que podría «privar a cientos de miles de personas de los tratamientos que necesitan, y no sólo en el África subsahariana».

«Pero sigo siendo optimista», agregó Bill Gates. «Vamos a ganar contra la covid-19 y seguiremos avanzando contra el sida y otras crisis sanitarias».

Dijo que los investigadores «están haciendo grandes progresos. Se están desarrollando mejores herramientas de diagnóstico para identificar a los infectados. Las inversiones van a los bancos de medicamentos antivirales, una rama de la ciencia donde había infrainversión».

La segunda razón de su optimismo, añadió, es la solidaridad a escala mundial.

This hero is playing a critical role in Kenya’s preparations to tackle COVID-19 by scaling up medical oxygen supplies that will be needed to keep the most critically ill patients alive. pic.twitter.com/U2YcRgzSDA

— Bill Gates (@BillGates) July 2, 2020