Futsal: el ex DT de la selección argentina, declarado “persona no grata” por la CAFS, prepara su descargo y un video

Ariel Avveduto, entrenador campeón del mundo en Misiones con la selección argentina de futsal, subió un video a las redes sociales donde agradeció “las manifestaciones de afecto” del mundo salonista, que se solidarizó ante la sanción y anticipó que responderá “institucionalmente” a la Confederación Argentina de Futsal (CAFS) y emitirá próximamente un video “que mostrará las circunstancias que desencadenaron el conflicto”. Bonnettini en tanto explicó que la sanción “se puede apelar”.

El 7 de abril de 2019, Montecarlo se convirtió en la sede central del fútbol de salón del Mundo, porque en su estadio y en una épica final, la Selección Argentina batió a Brasil y se consagró campeón mundial. Esa formación albiceleste que enamoró a los misioneros y provocó una huella que quedará marcada eternamente en los fanáticos de la tierra colorada, era dirigida por Ariel Avveduto, el entrenador bonaerense que participó en dos procesos mundialistas y coronó su proyecto de trabajo con la vuelta olímpica en Misiones. Sin embargo, días después, la Confederación Argentina de Fútbol de Salón decidió prescindir de los servicios del DT que ya había completado su vínculo contractual y que ni siquiera la reciente conquista, convenció a los dirigentes para que permaneciera en el cargo. A partir de ese momento, comenzó un conflicto que desnudó largas diferencias entre la conducción de la CAFS, a cargo del misionero Pedro Bonettini y Ariel Avveduto e integrantes de diferentes selecciones argentinas, quienes ventilaron por redes sociales y en cuanto medio de prensa podían, las carencias de elementos y ropa deportiva acorde a un seleccionado nacional y destrato en concentraciones, entro otros reclamos.

Cuando la calma había llegado y la pandemia aplacó reclamos exacerbados, la Confederación Argentina de Fútbol de Salón emitió un comunicado donde aclara que el Comité Ejecutivo decidió “declarar al señor Ariel Avveduto persona no grata para la Confederación Argentina de Fútbol de Salón y al mismo tiempo, inhabilitarlo para el ejercicio de cualquier actividad y/o relación alguna que pudiera llegar a tener con la CAFS propiamente y/o con cualquiera de sus afiliados directa o indirectamente”. A partir de allí, el ambiente salonero de todo el país se pronunció a favor del ex entrenador campeón del mundo, en claras muestras de solidaridad. Incluso Sandro Antiveros, misionero que integró el plantel campeón del mundo, se mostró sorprendido por la decisión y pronunció loas sobre Avveduto.

La repercusión de la decisión de la CAFS retumbó en todo el mapa nacional, justamente en un deporte que está catalogado como el más federal de todos, aunque la palabra que todavía no se escuchó es la de Ariel Avveduto, el damnificado por la suspensión. Su teléfono viene sonando sin pausa en los últimos días, aunque cuando decidió contestar, pidió disculpas por no pronunciarse públicamente, “porque quiero analizar la situación y los pasos a seguir”.

En las últimas horas Arie Avveduto grabó y subió un video a sus redes sociales donde aclara que sólo lo hizo para “devolver y agradecer todas las manifestaciones de afecto que recibí durante estos días producto del comunicado que dio a conocer la Confederación, donde no sólo me declara persona no grata, sino que establece una inhibición de mi actividad como entrenador en el ámbito de la Cafs”.

Sobre los pasos a seguir, Avveduto anticipo que “es probable que durante la semana que viene voy a hacer un comunicado, en primera instancia en el marco institucional y en segundo término, es mi intención, luego de que llegue mi descargo a las autoridades de la Confederación, hacer un video donde voy a intentar poner en conocimiento y explicar a todo el país, los hechos sucedidos desde que asumimos la conducción de Selección Argentina y estas diferencias que hoy nos separan de los dirigentes, para que se conozca cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron en estas últimas decisiones y en el último conflicto”.

En tanto Pedro Bonnettini, el presidente de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón declaró, ante medios de prensa especializados que “el proyecto del profesor Avveduto finalizó el 8 de abril de 2019. Él tenía dos períodos mundialistas que fue Bielorrusia 2015 y Misiones 2019. Se venció su contrato”. Y sobre la determinación que tomó el Comité Ejecutivo de la CAFS, explicó que “la resolución habla de inhabilitar que es lo mismo que suspender. Es una suspensión a toda actividad vinculada a la Confederación por actos de inconducta que tuvo en el Congreso que se hizo en Buenos Aires en diciembre del año pasado, donde hizo un escándalo. Entonces se lo suspende a referéndum de un Congreso de delegados que se hace este fin de año que lo ratifica o no y con todas las posibilidades de apelar la sanción”.

