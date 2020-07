Mauricio Macri se expresó durante el banderazo: “»¡Libres!»

Mientras se replicaban las manifestaciones en la Ciudad, Santa Fe, Olivos y otros puntos del país, el expresidente lanzó un sugerente mensaje para festejar el 9 de Julio.

Mientras se desarrollaba el banderazo en todo el país en defensa de las libertades, el expresidente Mauricio Macri compartió un mensaje en sus redes sociales vinculado a la fecha patria.

«¡Libres! ¡¡Feliz Día de la Independencia!!», escribió el exjefe de Estado, que esta semana reapareció con críticas a la gestión de Alberto Fernández. Si bien no dijo nada más que eso, su mensaje llegó justo cuando la concentración tocaba su punto máximo de concurrencia.

¡LIBRES! ¡¡Feliz Día de la Independencia!! pic.twitter.com/k1VDX2jDDd — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 9, 2020

El banderazo fue impulsado por la agrupación Campo Más Ciudad, para manifestarse «contra el avance sobre el campo y la Justicia».

Este miércoles, Macri dio una entrevista a Álvaro Vargas Llosa en la que sostuvo que el Gobierno aprovechó la pandemia para «avanzar sobre las libertades individuales. La de prensa, de expresión, el funcionamiento de la Justicia y la propiedad privada».

El exmandatario reapareció luego de un largo silencio desde su derrota en las elecciones, según dijo, «para darle espacio al Gobierno».

«Estoy tratando de darle un espacio al gobierno, que fue elegido por el 48% de los argentinos, y sólo levantando la mano para decir ‘cuidado’, no avancen con nuestras libertades. Pero no lo están haciendo, están afectando herramientas como el Presupuesto. La Argentina no tiene Presupuesto hoy, lamentablemente», sostuvo este miércoles a la noche.

(Fuente:TN)