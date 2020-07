9 de Julio: el intendente de Posadas encabezó el acto por el Día de la Independencia, animando a la población a priorizar su salud

Durante el acto realizado por el Día de la Independencia, el intendente de Posadas, Leonardo «lalo» Stelatto, contó sobre los avances de las obras que están realizando en la capital misionera y destacó las flexibilizaciones que han surgido a raíz del contexto positivo que atraviesa Misiones en medio de la cuarentena.

Leonardo Stelatto. Radio Libertad

Durante el acto por el 9 de julio, el intendente de la Municipalidad de Posadas, Leonardo Stelatto resaltó los cambios que surgieron debido a la pandemia. «Tenemos un nuevo esquema de vida cotidiana no solo en la ciudad, sino que ahora nos cuidamos mucho más priorizando la salud».

Acto por el Día de la Independencia

El intendente de Posadas resaltó el avance de las flexibilizaciones, entre ellas la prueba piloto para los complejos y canchas de fútbol 5.

«Estamos haciendo una prueba piloto este viernes y sábado y la idea es que todos los deportes de conjunto se puedan realizar con 5 jugadores y es una decisión del Gobierno Provincial que acompaña la Municipalidad de Posadas y que le llega a mucha gente que estaba esperando este momento».

Señaló que los bares y restaurantes extenderán sus horarios hasta las 23 horas sus servicios desde hoy jueves hasta el domingo, pero pidió a las personas seguir respetando las medidas sanitarias de distanciamiento social.

«Llamamos a la reflexión de todos los vecinos de la ciudad que tengamos en cuenta que no hemos superado nada, que hay que cuidarse y debemos cumplir los protocolos».

Recordó que las fiestas privadas deben eliminarse, por lo que invitó a la población a que «disfruten en familia y respondan a las normativas vigentes», afirmó.

El intendente de la capital misionera sostuvo que han recibido denuncias de personas que aún incumplen con los lineamientos exigidos en este tiempo de pandemia.

«Hay una falta de responsabilidad de algunas personas que poco entendieron que es responsabilidad de todos cuidarnos. Si nosotros nos cuidamos somos solidarios para toda la ciudad y la provincia. Llamo a la sociedad a que cumpla los protocolos».

Celebramos los 204 años de nuestra Independencia 🇦🇷 ¡Viva la Patria!#PosadasLindaDeNuevo🌸🌺🌱 pic.twitter.com/T5VFsn6wAd — Ciudad de Posadas (@muniposadas) July 9, 2020

En relación a las obras en el Barrio Sur Argentino para ayudar a los vecinos que constantemente se ven afectados por los temporales, Stelattó afirmó que seguirán cumpliendo con lo prometido en campaña.

«Estamos encarando las obras de saneamiento que hemos pregonado en la época de campaña en las cuales sosteníamos que era muy importante para que el hogar del vecino no se inunde más y la mayoría de las obras hemos encarado y esto nos permite decir que ya la gran mayoría de hogares no se inunda , sabemos que hay barrios en los que aún no hemos hecho estás obras pero pronto avanzaremos».

Tras la firma del convenio para la Transferencia del Inmueble que será destinado al Cementerio Área Metropolitana informó que pronto iniciarán las obras. Se trata de un predio de 36 hectáreas en el Paraje Santa Inés (Garupá).

Esta decisión se basa en el marco del planeamiento urbano para Posadas que no sólo está destinado a garantizar una mejor calidad de vida a los ciudadanos vivos, sino que también para ocuparse de los difuntos, respetando el dolor y afectos de sus familiares, según informó a Misiones Online.

Se trata de una solución de fondo, en pos de un ordenamiento para extender la utilidad de la única necrópolis municipal que existe en la capital misionera desde su fundación, y cuyo problema de la falta de capacidad ha sido evidente.