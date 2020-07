El vicegobernador Carlos Arce inauguró direcciones municipales de niñez y adolescencia 

El Vicegobernador de Misiones, Dr. Carlos Omar Arce en representación del Gobierno Provincial junto con el Defensor de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes Mgtr. Miguel Ángel Molina, autoridades provinciales y municipales, recorrieron e inauguraron Direcciones Municipales de Niñez y Adolescencia en Santo Pipó y El Alcázar.

En el Marco de la reciente Modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley XV Nº 5), que impulsa la creación de Áreas de Niñez y Adolescencia en todos los municipios de la provincia, el programa de Fortalecimiento Institucional de la Defensoría de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes continúa impulsando estas instancias como parte imprescindible del Sistema de Protección Provincial.

Con un grupo reducido para garantizar las distancias requeridas en el marco del ASPO – Aislamiento Social Preventivo Obligatorio debido al covid-19, el Vicegobernador acompañado por las autoridades locales y provinciales visitaron a las El Alcázar y estuvieron en Santo Pipó, para dejar así inauguradas las Direcciones Municipales de Niñez y Adolescencia.

El Vicegobernador destacó que: “Hoy el Alcázar es el ejemplo y estamos haciendo historia, todavía nos quedan 75 municipios. Esto se llama articulación de políticas públicas de estado, que estén dos legisladores acá presente. Esta y muchas leyes marcan que tenemos una provincia pionera en muchas cosas, sobre todo cuando hay algo tan sensible para todos nosotros que es la Defensoría de los niños, niñas y adolescentes. Esto va a hacer eficaz estamos en estos lugares donde se naturalizan muchas cosas, se naturalizan violaciones a los derechos del niño, el trabajo infantil, se naturaliza que ven al niño, la niña o adolescentes como un objeto y no como un sujeto. Ellos tienen su identidad, tienen sus derechos, tienen una independencia física mental y tienen sobre todo futuro, y el futuro hoy depende de nosotros, inmensamente feliz en estos tiempos difíciles que nos toca vivir y como dijo nuestro conductor ING. Carlos Rovira, Misiones está haciendo historia en esto y en otras cosas más , cuando las condiciones por ahí hacen que uno se quede quieto pero no paralizado, siempre respetando las normas sanitarias, es un orgullo pertenecer a un espacio político que piensa y que sobre todo en los sectores más vulnerables”.

Esta tarde en El Alcázar dejamos inaugurada el Área de Niñez y Adolescencia.

Por su parte Miguel Ángel Molina indicó que: “decirles que en la provincia de Misiones los derechos de los niños , niñas y adolescentes adquieren la máxima institucionalidad, a partir de la incorporación de la ley orgánica en los municipios y una recomendación de la comisión interamericana de derechos humanos es que las leyes que afectan los derechos de los niños tengan el máximo rango y es de máxima institucionalidad porque al estar en vice gobernador, quiere decir que también está el Gobernador que es la máxima autoridad del Ejecutivo en la provincia y es la señal de que está la decisión política desde el ejecutivo de atender la problemática de los niños, niñas y adolescentes”.

Acompañaron las inauguraciones el Diputado provincial Héctor Ricardo “kico” Llera, la diputada provincial Soledad Balan, la intendente de Santo Pipó Mabel Cáceres, entre otros funcionarios municipales.

Mientras que a las 16:30 horas en la ciudad de Puerto Rico hicieron entrega de equipamiento a instituciones residenciales de cuidado alternativo: Hogares. Para garantizar que los Espacios residenciales de cuidado alternativo ofrezcan a cada niño y niña un entorno seguro y confortable. El Estado debe garantizar el derecho de cada niño, niña y adolescente a vivir en un ambiente sano y armonioso, en espacios donde le sea proporcionado cuidado y abrigo.

“Visitar este hogar acá con 28 chicos que me comentaban que es un hogar de 30 años, con una historia muy rica para Puerto Rico. Visitar a los chicos fue muy grato y traerles algunas cosas fundamentales e importantes, con el programa de entrega de bebederos a los hogares circunstancialmente convivenciales para no solo darle el agua sino la cultura de beber agua tantos los niños como los adultos debemos beber mucha agua para nuestra salud y a su vez también entregar elementos de cocina, hornos, nebulizadores en esta época. Todo es útil pero principalmente estar y transmitir mucho afecto a los chicos, es un cariño desde el gobierno”, indicó el Vicegobernador de Misiones.