Desde la Cooperativa de Jardín América invitan a los productores a aprovechar el buen precio de la yerba e invertir en mejorar sus plantaciones

Maximiliano Cunale, gerente de la Cooperativa de Productores Yerbateros de Jardín América, destacó el buen momento que atraviesa el sector por el precio que se está pagando por la yerba canchada y molida que finalmente favorece al productor porque se traslada a la hoja verde y llamó a mejorar los yerbales en un trabajo conjunto que vienen desarrollando con el INYM y el INTA para el mejoramiento del suelo.

“La demanda de canchada es absoluta este año, no solo nuestros proveedores solicitan mayor volumen al habitual sino que tenemos comunicación con otras empresas que están más que interesados en adquirir yerba mate canchada lo cual no es posible este año, no es un año para poder ofrecer más, simplemente ofreceremos menos en realidad”, comenta Cunale en un video distribuido por el INYM.

Agregando que es lo que se está viviendo en el mercado y “eso hace que el precio vaya para arriba, la demanda de canchada, al igual que la demanda de molida está siendo creciente y con mucha fuerza”.

Ya como miembros de la cooperativa el directivo destacó que “son los momentos ideales para poder trasladar estos buenos precios a la estructura, al secadero, a la mejora de la estructura para hacer un mejor paquete, ofrecer mayor cantidad de yerba mate molida y así también el productor. Hoy los grandes aumentos de precio los está viviendo más el productor que el secadero como tal porque se está trasladando todo a la hoja verde”.

Sostuvo que es momento que el productor sepa y se dé cuenta que necesita fortalecer su empresa, señalando que esta es su suelo, su yerbal, aunque indicó que en “nuestra zona nuestros pequeños productores, la mayoría son yerbales muy viejos de suelos muy degradados, entonces nosotros como cooperativa, con el Departamento Técnico y la Administración insistimos y trabajando en conjunto con los proyectos del INYM y del INTA para indicar al productor que su empresa es su chacra y tiene que devolverle algo a su chacra de lo que le saca, “entonces lo ideal es mejorar su suelo, la estructura del suelo, devolverle a la planta algo de su fertilizante como para mejorar sus rendimientos y estar preparados para el futuro”.

Finalmente, Cunale destacó que el balance que se puede hacer, en relación al momento que se vive con la pandemia y la cuarentena, “como misioneros tenemos que decir que tenemos que estar contentos porque la situación en otras partes del país está bastante más complicada y creo que el balance del sector es positivo, como cooperativa lo que buscamos es que el productor este lo mejor posible, si el secadero anda mejor el remanente se termina dividiendo entre los productores así que bienvenido sea”.

E.J.